Экономист перечислил три причины, почему россияне продолжают копить

09 ноября 2026, 16:30

Экономист Зубенко: россияне продолжают копить из-за хороших ставок по вкладам

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россияне продолжают копить деньги, и на то есть три причины, которые озвучил кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Зубенко.





По мнению специалиста, которое он озвучил в беседе с «Татар-информом», в первую очень жителей России привлекают хорошие ставки по вкладам, которые остаются мощным стимулом для прироста сбережений. Второй опорой служит рост доходов населения. А третьим, самым устойчивым фактором, становится стремление копить деньги на фоне неопределенности.





«Здесь важно качественное изменение поведения: вклады перестали восприниматься как временное решение „пересидеть“ деньги, а становятся частью долгосрочного финансового планирования», – отметил Зубенко.