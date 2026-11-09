Экономист перечислил три причины, почему россияне продолжают копить
Экономист Зубенко: россияне продолжают копить из-за хороших ставок по вкладам
Россияне продолжают копить деньги, и на то есть три причины, которые озвучил кандидат экономических наук, доцент кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Зубенко.
По мнению специалиста, которое он озвучил в беседе с «Татар-информом», в первую очень жителей России привлекают хорошие ставки по вкладам, которые остаются мощным стимулом для прироста сбережений. Второй опорой служит рост доходов населения. А третьим, самым устойчивым фактором, становится стремление копить деньги на фоне неопределенности.
«Здесь важно качественное изменение поведения: вклады перестали восприниматься как временное решение „пересидеть“ деньги, а становятся частью долгосрочного финансового планирования», – отметил Зубенко.
По словам кандидата экономических наук, хотя рост доходов населения нельзя назвать высоким, у части домохозяйств появляется больше свободных средств, которые можно направить в сбережения.
Зубенко обратил внимание на то, что россияне диверсифицируют накопления: сочетают краткосрочные и долгосрочные депозиты, а для управления свободными средствами используют накопительные счета.
По данным ЦБ, на 1 октября 2026 года объем средств на вкладах россиян составил 67 трлн рублей, увеличившись с начала года на 2,4%. Данные приведены без учета эскроу-счетов.