Экономист предрекла снижение мошенничества из-за возврата банками денег жертвам
Суворова: поощрение банков за возврат денег пострадавшим снизит аферы
Инициатива Национальной системы платежных карт о поощрении банков за возврат денег гражданам, пострадавшим от аферистов, может уменьшить число мошенничеств. Так считает директор по правовым вопросам и комплаенс «Сравни.ру» Юлия Суворова.
Она отметила, что возмещение в 5 тысяч рублей за операцию будет стимуляцией для банков противодействовать мошенникам.
«Для минимизации рисков злоупотреблений банки могут внедрить многоуровневую систему верификации: анализ истории операций клиента, проверку обращений в правоохранительные органы, использование искусственного интеллекта для выявления подозрительных паттернов и создание базы данных известных мошеннических схем», — сказала Суворова «Известиям».По мнению эксперта, банкам стоит строго контролировать и проверять клиентов, а также требовать документальное подтверждение факта мошенничества и личности заявителя.
Суворова также предложила усилить технологическую безопасность, внедрить образовательные программы для клиентов и блокировать мошеннические сайты и счета совместно с правоохранительными органами.
В свою очередь член ассоциации юристов России, эксперт в сфере защиты прав потребителей Антон Арифулин в беседе с RT рассказал, что при переводе средств нельзя писать фразы «отдал долг» или «возврат займа».
«Иногда частные продавцы с различных объявлений и в мессенджерах просят при переводе указать в сообщении что-то вроде "отдал долг" или "возврат займа". На первый взгляд мелочь, но с точки зрения закона — это одна из самых рискованных формулировок», — предупредил специалист.
Юрист пояснил, что все подписи к переводу фиксируются и являются письменным доказательством. А признание долга и вовсе могут использовать против человека.
Арифулин добавил, что такие комментарии могут привлечь внимание банка, который в свою очередь имеет право заблокировать перевод и счет клиента до выяснения обстоятельств.