Экономист предрекла снижение мошенничества из-за возврата банками денег жертвам

03 ноября 2025, 15:36

Суворова: поощрение банков за возврат денег пострадавшим снизит аферы

Фото: iStock/A stockphoto

Инициатива Национальной системы платежных карт о поощрении банков за возврат денег гражданам, пострадавшим от аферистов, может уменьшить число мошенничеств. Так считает директор по правовым вопросам и комплаенс «Сравни.ру» Юлия Суворова.





Она отметила, что возмещение в 5 тысяч рублей за операцию будет стимуляцией для банков противодействовать мошенникам.





«Для минимизации рисков злоупотреблений банки могут внедрить многоуровневую систему верификации: анализ истории операций клиента, проверку обращений в правоохранительные органы, использование искусственного интеллекта для выявления подозрительных паттернов и создание базы данных известных мошеннических схем», — сказала Суворова «Известиям».

«Иногда частные продавцы с различных объявлений и в мессенджерах просят при переводе указать в сообщении что-то вроде "отдал долг" или "возврат займа". На первый взгляд мелочь, но с точки зрения закона — это одна из самых рискованных формулировок», — предупредил специалист.