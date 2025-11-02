В МВД предупредили о новой схеме мошенников со звонками от имени бухгалтеров
Мошенники используют новую схему для получения личных данных граждан. Об этом информирует Telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Согласно сообщению, злоумышленники звонят людям и представляются бухгалтерами муниципального образования. Они сообщают собеседникам о положенной выплате либо о необходимости оформить документы в администрации лично.
В завершение беседы мошенники, как бы вспомнив о формальности, просят продиктовать паспортные данные для оформления временного пропуска. Как уточняют в ведомстве, такой приём создаёт определённый психологический эффект.
Затем на связь выходят другие участники схемы. Они представляются сотрудниками правоохранительных органов или специалистами по безопасности и заявляют об утечке сведений, «финансировании террористов» или других серьёзных проблемах, которые возникли из-за попадания паспортной информации к аферистам.
