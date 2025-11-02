Получил деньги и исчез: курьер задержан за мошенничество с 6 млн рублей
В Сочи сотрудники уголовного розыска Адлерского отдела полиции совместно с Управлением по борьбе с киберпреступностью задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в участии в крупной мошеннической схеме. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По информации правоохранителей, в течение двух месяцев 66-летняя жительница города стала жертвой злоумышленников, выдававших себя за сотрудников ФСБ. Через мессенджеры мошенники запугали женщину и убедили её продать квартиру по заниженной цене — за 6 миллионов рублей. Деньги женщина передала курьеру, который действовал по указанию аферистов.
Позднее мошенники вновь связались с пенсионеркой, заявив, что курьер якобы задержан, и потребовали ещё 90 тысяч рублей «для урегулирования ситуации». Женщина продала ювелирные украшения и перевела им деньги, после чего связь с преступниками прервалась.
В ходе оперативных мероприятий курьер был установлен и задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), наказание по которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Полиция продолжает поиски остальных участников преступной схемы.
