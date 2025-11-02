Получил деньги и исчез: курьер задержан за мошенничество с 6 млн рублей

02 ноября 2025, 21:25

В Сочи задержан курьер, причастный к афере с квартирой пенсионерки

Фото: Istock / 3yephotography

В Сочи сотрудники уголовного розыска Адлерского отдела полиции совместно с Управлением по борьбе с киберпреступностью задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в участии в крупной мошеннической схеме. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».