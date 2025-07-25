Ирина Волынец назвала Татарстан лидером по детской инфраструктуре

25 июля 2025, 18:06

В Татарстане детская инфраструктура развита лучше, чем в других регионах России

Фото: Istock/Stock Photos 2000

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что детская инфраструктура в республике развита гораздо лучше, чем в большинстве других регионов Российской Федерации.





В беседе с журналистом «Татар-информа» Волынец отметила, что все объекты, направленные на всестороннее развитие ребёнка, делают Татарстан очень привлекательным для переезда семей с детьми и тех, кто планирует завести детей.

«В нашей республике всё, что связано с инфраструктурой детства, развито гораздо лучше, чем в большинстве регионов России», — подчеркнула Ирина.