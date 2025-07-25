Ирина Волынец назвала Татарстан лидером по детской инфраструктуре
В Татарстане детская инфраструктура развита лучше, чем в других регионах России
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец заявила, что детская инфраструктура в республике развита гораздо лучше, чем в большинстве других регионов Российской Федерации.
В беседе с журналистом «Татар-информа» Волынец отметила, что все объекты, направленные на всестороннее развитие ребёнка, делают Татарстан очень привлекательным для переезда семей с детьми и тех, кто планирует завести детей.
«В нашей республике всё, что связано с инфраструктурой детства, развито гораздо лучше, чем в большинстве регионов России», — подчеркнула Ирина.Детский омбудсмен добавила, что часть людей принимают решение о переезде спонтанно, а другая часть переезжает целенаправленно, изучив все вопросы, связанные с условиями жизни. Сказанные слова Ирины Волынец подчеркивают роль развитой социальной сферы как ключевого фактора привлекательности Татарстана для семей.