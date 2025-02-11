Экономист раскрыл, как получать пенсию выше средней

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Чтобы получать пенсию выше средней, россиянам нужно накопить минимум 35 лет страхового стажа. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ, экономист Игорь Балынин. По его словам, в таком случае удастся добиться пенсии примерно в 31 000 рублей.
«При 35 годах страхового стажа — при актуальных расчетах по прогнозируемой на 2025 год средней зарплате страховая пенсия получится примерно 31 тыс. рублей. Это примерно на 25% выше текущей средней страховой пенсии», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем финансовый советник Сергей Кикевич рассказал, как можно сохранить и приумножить свои накопления на старость. В разговоре с RT аналитик пояснил, что самые лучшие способы — это инвестиции в недвижимость, программа долгосрочных сбережений и открытие брокерского счета.
«Возможность открытия собственного брокерского счета. Там тоже есть приличные льготы в виде налоговых вычетов, и там гораздо больше инструментов доступно. Можно сформировать диверсифицированный портфель, состоящий из российских акций, облигаций, золота — и все это в рамках одного счета», — отметил Кикевич.Читайте также:
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