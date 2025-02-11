Экономист раскрыл, как получать пенсию выше средней

Новый порядок оплаты отопления, который подразумевает отказ от распределения суммы на весь год, позволит повысить прозрачность и справедливость в сфере ЖКХ. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, россияне смогут лучше анализировать свои расходы и анализировать их.