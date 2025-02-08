В Госдуму внесен законопроект, увеличивающий военные пенсии на уровень инфляции

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Законопроект об увеличении военных пенсий на уровень фактической инфляции внесли в Госдуму. Документ размещен в проектной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается увеличить размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии (…) с 1 января 2025 года до 93,59 процента от размера указанного денежного довольствия», — гласит пояснительная записка.Также отмечено, что фактическая инфляция за прошлый год составила 9,5%. Исходя из этого, уровень повышения военным и их семьям составит 9,5%.
В прошлом месяце президент Владимир Путин заявлял, что пенсии военным дополнительно проиндексируют с 1 января задним числом. Глава государства поручил правительству принять соответствующее решение в кратчайший срок.
Ранее в Госдуме объяснили, как получить сразу две пенсии.
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