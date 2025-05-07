Вслед за картофелем в России могут подорожать другие овощи, мясо и яйца

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Рост цен на картофель может сигнализировать о скором подорожании других овощей, а также мяса и яиц. Об этом в беседе с «Постньюс» сообщила маркетолог Людмила Калинина.
Эксперт отметила, что повышение стоимости овощей связано с зависимостью от погодных условий. Например, лук, морковь и свекла могут стать дороже из-за переувлажнения почвы в Южном федеральном округе, а на стоимости огурцов и помидоров может сказаться рост цен на отопление теплиц и удобрения.
Калинина добавила, что рост цен на продукты также может произойти из-за болезней. Стоит отметить, что церкоспороз ранее спровоцировал сокращение посевов сахарной свеклы.
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Калинина добавила, что рост цен на продукты также может произойти из-за болезней. Стоит отметить, что церкоспороз ранее спровоцировал сокращение посевов сахарной свеклы.
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Екатерина Коршунова