Россиянам дали советы, как подготовиться к путешествию в экзотические страны

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Планируя путешествие в экзотические страны, важно тщательно подготовиться, чтобы избежать проблем со здоровьем и документами, считает директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.
По её словам, первое, что нужно сделать, — это изучить визовые правила в стране и санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Кошелева пояснила, что в некоторых регионах распространены опасные инфекции, такие как малярия, лихорадка Денге и вирус Зика.
Наконец, важно позаботиться о документах и страховке.
Пятизвездочные отели начали обработку территорий. По мнению специалистов, аномальное нашествие комаров связано с тем, что для этих насекомых сложились благоприятные погодные условия — на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер.
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Кошелева пояснила, что в некоторых регионах распространены опасные инфекции, такие как малярия, лихорадка Денге и вирус Зика.
«Проверить актуальные рекомендации по прививкам можно на сайтах Роспотребнадзора или ВОЗ. Некоторые вакцины, например от жёлтой лихорадки, обязательны для въезда в определённые страны», — рассказала эксперт «Известиям».По её словам, важно правильно составить аптечку: к стандартному набору (антисептики, жаропонижающие и средства от отравлений) стоит добавить препараты для лечения укусов насекомых, антигистаминные препараты и репелленты. Полезно также иметь электролиты для предотвращения обезвоживания.
«Пейте только бутилированную воду, избегайте уличной еды и льда в напитках. Фрукты и овощи нужно тщательно мыть и чистить», — подчеркнула Кошелева.Особое внимание следует уделить защите от солнца. Обязательно используйте крем с SPF 50+, носите головной убор и одежду из натуральных тканей. Также эксперт рекомендует быть осторожными с местной флорой и фауной: животные могут быть переносчиками болезней, а растения могут вызывать аллергические реакции, утверждает Елена Кошелева.
Наконец, важно позаботиться о документах и страховке.
«Сделайте копии паспорта и визы, сохраните их в облаке. Обязательно оформите туристическую страховку: она покроет медицинские расходы и другие непредвиденные ситуации», — подытожила эксперт.Ранее на российских туристов в Египте напали комары. У отдыхающих зафиксированы жуткие укусы по всему телу. Известно, что в отелях курорта Шарм-эль-Шейха наблюдается большое скопление этих насекомых, что нехарактерно для текущего периода. Использование защитных средств не помогают от египетских комаров.
Пятизвездочные отели начали обработку территорий. По мнению специалистов, аномальное нашествие комаров связано с тем, что для этих насекомых сложились благоприятные погодные условия — на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер.
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Анастасия Чубина