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Россиянам дали советы, как подготовиться к путешествию в экзотические страны

Перед поездкой в экзотические страны нужно проверить документы и собрать аптечку
Фото: iStock/FTiare

Фото: iStock/FTiare

Планируя путешествие в экзотические страны, важно тщательно подготовиться, чтобы избежать проблем со здоровьем и документами, считает директор проектов «СберСтрахования» Елена Кошелева.
По её словам, первое, что нужно сделать, — это изучить визовые правила в стране и санитарно-эпидемиологическую обстановку.
Кошелева пояснила, что в некоторых регионах распространены опасные инфекции, такие как малярия, лихорадка Денге и вирус Зика.
«Проверить актуальные рекомендации по прививкам можно на сайтах Роспотребнадзора или ВОЗ. Некоторые вакцины, например от жёлтой лихорадки, обязательны для въезда в определённые страны», — рассказала эксперт «Известиям».
По её словам, важно правильно составить аптечку: к стандартному набору (антисептики, жаропонижающие и средства от отравлений) стоит добавить препараты для лечения укусов насекомых, антигистаминные препараты и репелленты. Полезно также иметь электролиты для предотвращения обезвоживания.
«Пейте только бутилированную воду, избегайте уличной еды и льда в напитках. Фрукты и овощи нужно тщательно мыть и чистить», — подчеркнула Кошелева.
Особое внимание следует уделить защите от солнца. Обязательно используйте крем с SPF 50+, носите головной убор и одежду из натуральных тканей. Также эксперт рекомендует быть осторожными с местной флорой и фауной: животные могут быть переносчиками болезней, а растения могут вызывать аллергические реакции, утверждает Елена Кошелева.
Наконец, важно позаботиться о документах и страховке.
«Сделайте копии паспорта и визы, сохраните их в облаке. Обязательно оформите туристическую страховку: она покроет медицинские расходы и другие непредвиденные ситуации», — подытожила эксперт.
Ранее на российских туристов в Египте напали комары. У отдыхающих зафиксированы жуткие укусы по всему телу. Известно, что в отелях курорта Шарм-эль-Шейха наблюдается большое скопление этих насекомых, что нехарактерно для текущего периода. Использование защитных средств не помогают от египетских комаров.

Пятизвездочные отели начали обработку территорий. По мнению специалистов, аномальное нашествие комаров связано с тем, что для этих насекомых сложились благоприятные погодные условия — на Шарм-эль-Шейхе большую часть апреля дул северный ветер.

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Вслед за картофелем в России могут подорожать другие овощи, мясо и яйца
07 мая 2025, 15:07

Фото: iStock/AlexRaths

Рост цен на картофель может сигнализировать о скором подорожании других овощей, а также мяса и яиц. Об этом в беседе с «Постньюс» сообщила маркетолог Людмила Калинина.
Эксперт отметила, что повышение стоимости овощей связано с зависимостью от погодных условий. Например, лук, морковь и свекла могут стать дороже из-за переувлажнения почвы в Южном федеральном округе, а на стоимости огурцов и помидоров может сказаться рост цен на отопление теплиц и удобрения.

Калинина добавила, что рост цен на продукты также может произойти из-за болезней. Стоит отметить, что церкоспороз ранее спровоцировал сокращение посевов сахарной свеклы.

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Эксперт ответила, почему рекламу эзотерических услуг хотят запретить в России
Решетникова: запретом на рекламу эзотерических услуг Россия защищают граждан
07 мая 2025, 14:23

Фото: istockphoto/LesDaMore

В России рассматривают законопроект, запрещающий рекламу эзотерических услуг, чтобы защитить граждан от мошенников. Свое мнение на этот счет высказала порталу RuNews24.ru психолог Алиса Решетникова.
«Запрет на рекламу эзотерических услуг может помочь защитить потребителей от некачественных предложений и направить их в сторону более надежных и проверенных профессионалов», — сказала собеседница.

О том, что в России могут запретить рекламу духовных и эзотерических услуг, сообщалось в начале марта. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что подобного рода услуги не обоснованы с научной точки зрения. Депутат Госдумы Нина Останина отмечала, что часто эзотерикой пользуются мошенники.

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Ролики RT о ветеранах Второй мировой войны из Китая показали в Шанхае
07 мая 2025, 14:21

Фото: iStock/Fotonen

Ролики RT о ветеранах Второй мировой войны из Китая продемонстрировали на электронных билбордах в Шанхае.
Как сообщает телеканал, на кадрах — портреты героев, которые воевали против японских захватчиков, и слова благодарности: «История не забудет их подвиг».
Данные ролики — часть международного проекта RT «Общая Победа», приуроченного к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

Напомним, что ранее телеканал «оживил» с помощью ИИ архивные кадры 1945 года в честь 80-летия Победы, Уинстона Черчилля, зачитавшего фрагмент письма Иосифу Сталину и Юрия Левитана, объявившего о Победе в Великой Отечественной войне.

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#операции
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Хирург перечислил болезни сердца, требующие срочной операции
Врач Корольков: при стенозе коронарных артерий нужна срочная операция
07 мая 2025, 14:06

Фото: iStock/wildpixel

Среди различных сердечно-сосудистых заболеваний есть такие, которые могут развиваться незаметно на протяжении длительного времени.
Однако существуют и острые состояния, требующие немедленного вмешательства, как отметил сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Андрей Корольков в интервью «Газете.Ru».

Одной из наиболее опасных патологий является гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий. Это состояние характеризуется сужением просвета кровеносных сосудов более чем на 70%, что приводит к недостаточному поступлению кислорода и жизненно важных веществ к сердечной мышце. На ранних стадиях заболевание может не проявляться, но при физической нагрузке у пациента возникают характерные боли за грудиной, которые могут иррадиировать в челюсть, шею, левую руку и спину. Со временем болевые ощущения усиливаются, и к ним могут добавляться аритмии и одышка.

Прогрессирование стеноза коронарных артерий может привести к полной закупорке сосудов и вызвать инфаркт миокарда. В таких случаях у пациента возникают резкие боли, падает артериальное давление, появляются симптомы, такие как потливость, слабость и чувство тревоги. Эти проявления могут развиваться внезапно или нарастать в течение нескольких часов, что требует срочной госпитализации и, возможно, экстренной операции.

Серьезной патологией также являются стенозы периферических артерий, которые могут привести к инсульту. Стеноз сонных артерий проявляется головокружениями, нарушением зрения и памяти, а также речевыми расстройствами. При стенозах артерий нижних конечностей пациенты испытывают боль в ногах как при ходьбе, так и в покое, а поражение артерий верхних конечностей может вызывать слабость и различия в развитии мышц.

Еще одной важной группой заболеваний являются пороки сердца, связанные с аномальными изменениями клапанов. Эти пороки могут быть как врожденными, так и приобретенными, например, после инфекций или травм. Симптомы клапанных пороков включают частую одышку, кашель, аритмии и отеки нижних конечностей. В некоторых случаях патология может проявляться внешне, например, в виде синюшности губ и пальцев.

Если стенозы или клапанные пороки сердца приводят к серьезным нарушениям кровотока и угрожают развитием инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности, экстренная операция становится единственным способом спасения жизни пациента.

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Психолог объяснила влияние перебоев со связью на зависимых от гаджетов
Психолог рассказала о плюсах для зависимых от гаджетов при отсутствии связи
07 мая 2025, 13:58

Фото: iStock/ Uladzimir Zuyeu

Кандидат психологических наук, психолог и коуч Лариса Суркова рассказала о психологическом влиянии на людей перебои с мобильным интернетом. По мнению специалиста, у людей возникает возможность получить большую вовлеченность в реальную жизнь.
Суркова заявила, что при острой зависимости от смартфонов развивается тревожность.

«На самом деле это хороший опыт заземлиться… Вот есть такой термин «психология заземления», и это очень хороший опыт, потому что вы можете иначе себя ощутить, выходя из дома», — отметила Суркова в интервью RT.
По словам психолога, если у человека наблюдается острая необходимость постоянно находиться в виртуальном мире, а отсутствие в руках смартфона вызывает четкий внутренний дискомфорт, то уже следует обращаться к специалисту.

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#телефон
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