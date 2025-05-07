Хирург перечислил болезни сердца, требующие срочной операции

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Среди различных сердечно-сосудистых заболеваний есть такие, которые могут развиваться незаметно на протяжении длительного времени.
Однако существуют и острые состояния, требующие немедленного вмешательства, как отметил сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Андрей Корольков в интервью «Газете.Ru».
Одной из наиболее опасных патологий является гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий. Это состояние характеризуется сужением просвета кровеносных сосудов более чем на 70%, что приводит к недостаточному поступлению кислорода и жизненно важных веществ к сердечной мышце. На ранних стадиях заболевание может не проявляться, но при физической нагрузке у пациента возникают характерные боли за грудиной, которые могут иррадиировать в челюсть, шею, левую руку и спину. Со временем болевые ощущения усиливаются, и к ним могут добавляться аритмии и одышка.
Прогрессирование стеноза коронарных артерий может привести к полной закупорке сосудов и вызвать инфаркт миокарда. В таких случаях у пациента возникают резкие боли, падает артериальное давление, появляются симптомы, такие как потливость, слабость и чувство тревоги. Эти проявления могут развиваться внезапно или нарастать в течение нескольких часов, что требует срочной госпитализации и, возможно, экстренной операции.
Серьезной патологией также являются стенозы периферических артерий, которые могут привести к инсульту. Стеноз сонных артерий проявляется головокружениями, нарушением зрения и памяти, а также речевыми расстройствами. При стенозах артерий нижних конечностей пациенты испытывают боль в ногах как при ходьбе, так и в покое, а поражение артерий верхних конечностей может вызывать слабость и различия в развитии мышц.
Еще одной важной группой заболеваний являются пороки сердца, связанные с аномальными изменениями клапанов. Эти пороки могут быть как врожденными, так и приобретенными, например, после инфекций или травм. Симптомы клапанных пороков включают частую одышку, кашель, аритмии и отеки нижних конечностей. В некоторых случаях патология может проявляться внешне, например, в виде синюшности губ и пальцев.
Если стенозы или клапанные пороки сердца приводят к серьезным нарушениям кровотока и угрожают развитием инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности, экстренная операция становится единственным способом спасения жизни пациента.
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Одной из наиболее опасных патологий является гемодинамически значимый стеноз коронарных артерий. Это состояние характеризуется сужением просвета кровеносных сосудов более чем на 70%, что приводит к недостаточному поступлению кислорода и жизненно важных веществ к сердечной мышце. На ранних стадиях заболевание может не проявляться, но при физической нагрузке у пациента возникают характерные боли за грудиной, которые могут иррадиировать в челюсть, шею, левую руку и спину. Со временем болевые ощущения усиливаются, и к ним могут добавляться аритмии и одышка.
Прогрессирование стеноза коронарных артерий может привести к полной закупорке сосудов и вызвать инфаркт миокарда. В таких случаях у пациента возникают резкие боли, падает артериальное давление, появляются симптомы, такие как потливость, слабость и чувство тревоги. Эти проявления могут развиваться внезапно или нарастать в течение нескольких часов, что требует срочной госпитализации и, возможно, экстренной операции.
Серьезной патологией также являются стенозы периферических артерий, которые могут привести к инсульту. Стеноз сонных артерий проявляется головокружениями, нарушением зрения и памяти, а также речевыми расстройствами. При стенозах артерий нижних конечностей пациенты испытывают боль в ногах как при ходьбе, так и в покое, а поражение артерий верхних конечностей может вызывать слабость и различия в развитии мышц.
Еще одной важной группой заболеваний являются пороки сердца, связанные с аномальными изменениями клапанов. Эти пороки могут быть как врожденными, так и приобретенными, например, после инфекций или травм. Симптомы клапанных пороков включают частую одышку, кашель, аритмии и отеки нижних конечностей. В некоторых случаях патология может проявляться внешне, например, в виде синюшности губ и пальцев.
Если стенозы или клапанные пороки сердца приводят к серьезным нарушениям кровотока и угрожают развитием инфаркта, инсульта или сердечной недостаточности, экстренная операция становится единственным способом спасения жизни пациента.
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Анастасия Хохлова