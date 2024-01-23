Экономист раскрыл, кому увеличат пенсии с 1 февраля

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С начала января произошла основная индексация страховых пенсий, однако в феврале ожидается увеличение ежемесячных денежных выплат для определенных граждан, сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский агентству «Прайм».
Эти изменения затронут группы пенсионеров, в частности, льготников, таких как ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, инвалиды войны и другие.
Он добавил, что размер выплат может увеличиться в случае отказа пенсионера от предоставляемых льготникам социальных услуг. В противном случае денежную компенсацию за эти услуги будут удерживать. Кроме того, в феврале страховые пенсии для тех, кто достиг 80 лет в январе, увеличатся вдвое.
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«Индексация едв (ежегодных денежных выплат) будет зависеть от общей величины инфляции за предыдущий год и, таким образом, ожидается на уровне 7,4-7,5 процента», — пояснил Гиринский.
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Артем Кузьмин