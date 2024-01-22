Аналитик Панкратов заявил о зачистке русских в Латвии

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar
Научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что в Латвии русских граждан притесняют, запрещая говорить им на родном языке и ограничивая их в праве пользоваться медициной, банками и т.д.
«Идёт зачистка не только правозащитного общества, а в том числе историков, краеведов. Штрафуют за разговор на русском в общественном месте. Уже запретили русское телевидение, газеты. Русскоговорящие не могут получать пенсию, медпомощь, им аннулируют электронную подпись, то есть услугами нотариуса, банка воспользоваться нельзя. То есть это не просто требования к знанию латышского языка. Наших граждан там порядка 26 тыс. человек, и все они подвергнуты давлению со стороны латвийских властей», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Панкратов.
Ранее сообщалось, что порядка 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии. Отмечалось, что в общей сложности власти европейской страны могут депортировать 1167 россиян, из которых 789 – пенсионеры в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть люди, являющиеся незрячими инвалидами с детства.
Читайте также:
В европейских библиотеках совершили серию краж русской классики
Порядка 800 российских пенсионеров могут быть депортированы из Латвии
Депортированный из Латвии пенсионер Катков рассказал, что на сборы ему дали час
Мелисса Тимофеева