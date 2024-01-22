Автоэксперт Мосеев: Chery имеет самое большое число непроданных машин в РФ

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Основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал, что у китайского бренда Chery имеется самое большое число нераспроданных автомобилей в России.
«Есть бренды, у которых накопился трехмесячный сток. У Chery есть избыточное количество машин. Из первой пятерки марок, кто много продает, Chery – самый отличившийся в этом смысле бренд», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Моисеев.
При этом, он уточнил, что такая статистика по числу проданных машин отличается по регионам.
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