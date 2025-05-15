Экономист раскрыл секрет экономии на путешествиях

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Сэкономить на путешествии можно, купив путевку за год до предполагаемой поездки. Об этом порталу «Татар-информ» заявил экономист Денис Ракша. По его словам, таким образом траты на путешествия уменьшают во всем мире.
«Дело в том, что раз в год проходят все крупные мировые туристические выставки. И на этих мероприятиях распродаются целыми лотами, например, места в гостиницах, билеты на самолет. Распродажа идет не среди конечных покупателей, а среди туроператоров, но дальше эти туроператоры продают те же туры конечному покупателю, который приобретает их заранее. И те, кто продает эти услуги, как бы получают от путешественника некую предоплату. Стоимость денег у туроператоров в этом случае сильно падает, и они могут предоставить большие скидки», — пояснил собеседник.Ракша добавил, что покупка «горящих» билетов тоже экономит средства, но этот способ подходит тем туристам, которым без разницы, куда и каким образом путешествовать. Обозреватели напомнили, что благодаря новым зарубежным авиарейсам, из столицы Татарстана можно полететь на китайский остров Санью и Нячанг во Вьетнаме.
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