Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с ипотекой
Под предлогом фальшивой задолженности по ипотеке мошенники пытаются получить доступ к аккаунтам на Госуслугах и в онлайн‑банках. О новой схеме обмана в беседе с РИА Новости рассказала юрист Галина Земскова.
Злоумышленники звонят клиенту, представляясь сотрудниками банка, и сообщают о возникшей просрочке по ипотеке. Если человек на самом деле выплачивает кредит, мошенники убеждают его, что проблема уже отразилась в «Бюро кредитных историй», и начинают угрожать различными санкциями.
Чтобы «устранить» мнимую проблему, аферисты просят жертву назвать номер СНИЛС и продиктовать код из поступившего СМС‑сообщения. Получив эти сведения, аферисты получают доступ к аккаунту на сервисе «Госуслуги», а через него — к онлайн‑банку. Это открывает им возможность не только распоряжаться средствами на существующих счетах, но и оформлять новые кредиты на имя обманутого человека.
