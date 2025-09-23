Россиянам рассказали, как изменится стоимость яиц во втором полугодии

23 сентября 2025, 14:35

Финансист Трепольский: яйца в РФ подешевеют на 5–10% во втором полугодии

Фото: iStock/sergeyryzhov

Во втором полугодии текущего года ожидается падение стоимости куриных яиц на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так считает эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.





Он предположил, что политика снижения цен на яйца замедлится, но не остановится.





«Рынок уже достиг точки насыщения, и дальнейшее резкое падение цен маловероятно. Производители будут стремиться стабилизировать ситуацию, возможно, даже сокращая объемы производства, чтобы избежать убытков. Уже наблюдается падение цен на яйца на 26,5%. Дальнейшее снижение, скорее всего, будет менее драматичным», — отметил Трепольский в разговоре с «Газетой.Ru».

«Отсюда и появляются яйца по 30, по 40 рублей при общей отраслевой себестоимости 60 рублей. Причем рядом с ними на полках лежат лотки по 120. По итогу эта ликвидационная цена тянет всю ценовую систему вниз. Люди же не идиоты, они покупают то, что подешевле, если товары сравнимого качества. Соответственно, это угрожает падением цен, уже абсолютным», — пояснил Холод.