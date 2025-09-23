Россиянам рассказали, как изменится стоимость яиц во втором полугодии
Финансист Трепольский: яйца в РФ подешевеют на 5–10% во втором полугодии
Во втором полугодии текущего года ожидается падение стоимости куриных яиц на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так считает эксперт по финансам и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.
Он предположил, что политика снижения цен на яйца замедлится, но не остановится.
«Рынок уже достиг точки насыщения, и дальнейшее резкое падение цен маловероятно. Производители будут стремиться стабилизировать ситуацию, возможно, даже сокращая объемы производства, чтобы избежать убытков. Уже наблюдается падение цен на яйца на 26,5%. Дальнейшее снижение, скорее всего, будет менее драматичным», — отметил Трепольский в разговоре с «Газетой.Ru».
Он не исключил, что к 2026 году яйца немного подорожают из-за увеличения спроса.
При этом эксперт добавил, что снижение стоимости никак не отразится на потреблении, поскольку люди не станут есть в два раза больше яиц, только потому, что они подешевели.
В свою очередь доктор экономических наук, бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод рассказал Общественной Службе Новостей, что яйца сильно подешевели из-за серьёзного профицита в размере порядка 20%, съесть который россияне не смогут. Из-за этого некоторым производителям приходится продавать продукт дешевле конкурентов.
«Отсюда и появляются яйца по 30, по 40 рублей при общей отраслевой себестоимости 60 рублей. Причем рядом с ними на полках лежат лотки по 120. По итогу эта ликвидационная цена тянет всю ценовую систему вниз. Люди же не идиоты, они покупают то, что подешевле, если товары сравнимого качества. Соответственно, это угрожает падением цен, уже абсолютным», — пояснил Холод.
По его словам, повышение спроса на Новый год должно помочь ликвидировать часть профицита яиц.