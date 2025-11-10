Экономист рассказала, кого в декабре ждет повышение пенсий
В декабре некоторые пенсионеры в РФ получат увеличенную страховую пенсию за счёт повышения фиксированной выплаты. Об этом агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Повышение коснётся россиян, достигших 80‑летнего возраста. Для них фиксированную выплату удвоят со следующего месяца после юбилея, но только если речь идёт о получателях страховой пенсии по старости. Также право на увеличение выплат получат граждане, которым установлена инвалидность I группы, и пенсионеры, у которых появились иждивенцы.
Эксперт подчеркнула, что повышение не затронет тех, кому страховая пенсия по инвалидности была назначена до достижения 80 лет, инвалидов с детства, а также получателей социальной пенсии и пенсии по потере кормильца.
Читайте также: