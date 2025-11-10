Экономист рассказала, кого в декабре ждет повышение пенсий

10 ноября 2025, 06:40

Экономист Финогенова: трем категориям российских пенсионеров повысят выплаты

Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

В декабре некоторые пенсионеры в РФ получат увеличенную страховую пенсию за счёт повышения фиксированной выплаты. Об этом агентству «Прайм» сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.