Певица Долина при продаже квартиры считала себя участницей «спецоперации»

10 ноября 2025, 06:29

РИА Новости: Долина считала себя участницей «спецоперации» при продаже квартиры

Лариса Долина (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Певица Лариса Долина утверждала, что при заключении договоров купли-продажи своей квартиры она являлась участницей специальной операции правоохранительных органов, направленной против преступных элементов. Сведения содержатся в судебных документах, которые есть в распоряжении у РИА Новости.