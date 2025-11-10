Певица Долина при продаже квартиры считала себя участницей «спецоперации»
Певица Лариса Долина утверждала, что при заключении договоров купли-продажи своей квартиры она являлась участницей специальной операции правоохранительных органов, направленной против преступных элементов. Сведения содержатся в судебных документах, которые есть в распоряжении у РИА Новости.
Согласно материалам дела, посторонние лица убедили артистку, что ее участие поможет в борьбе с криминалом. При этом, как утверждается, продавать жилье на самом деле она не собиралась.
Хамовнический районный суд города Москвы ранее принял сторону Долиной, признав сделку по отчуждению недвижимости недействительной и вернув квартиру певице.
Общий процесс продолжался примерно полгода и включал рассмотрение первоначального иска Долиной о недействительности договора продажи жилья и обратного иска о принудительном выселении исполнителя. Окончательно суды оставили решение в пользу певицы, отказав во всех требованиях стороны ответчика.
