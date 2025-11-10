На спутнике Сатурна нашли признаки инопланетной жизни
Океан на шестом по величине спутнике Сатурна Энцеладе, вероятно, пригоден для инопланетной жизни. Об этом сообщила международная группа астрономов из Оксфордского университета и Юго‑Западного исследовательского института (Боулдер).
Учёные впервые зафиксировали значительный поток тепла на северном полюсе Энцелада. Это открытие опровергает прежние представления, согласно которым активная потеря тепла наблюдалась исключительно в районе южного полюса.
Ранее прямые измерения теплопотерь проводились только на юге спутника, а северная область считалась геологически неактивной.
По словам старшего научного сотрудника Института планетологии и доцента Оксфордского университета Карли Хоуэтта, глобальные показатели этих перемен критически важны для оценки возможности существования жизни на спутнике.
Выявленный баланс между тепловыделением и теплопотерями позволяет сделать вывод, что океан Энцелада способен сохранять жидкое состояние на протяжении геологических временных промежутков. Такая стабильность создаёт благоприятные условия для потенциального зарождения жизни.
Энцелад является шестым по размеру спутником Сатурна и 14-м по удаленности от него среди 274 известных спутников планеты по состоянию на март 2025 года.
