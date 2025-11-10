На спутнике Сатурна нашли признаки инопланетной жизни

10 ноября 2025, 05:40

Ученые обнаружили пригодную для жизни среду обитания на спутнике Сатурна

Фото: istockphoto / m-gucci

Океан на шестом по величине спутнике Сатурна Энцеладе, вероятно, пригоден для инопланетной жизни. Об этом сообщила международная группа астрономов из Оксфордского университета и Юго‑Западного исследовательского института (Боулдер).