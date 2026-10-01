Экономист развеял предсказания о взлёте тарифов ЖКХ в ближайшие три года

01 октября 2026, 12:58

Экономист Чирков: рост тарифов ЖКХ на 60% — лишь прогноз, а не факт

Фото: Istock/Diy13

С 1 октября в Санкт-Петербурге повышаются цены на коммунальные услуги. Экономист, доцент факультета госуправления МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Чирков объяснил, как рост тарифов ЖКХ отразится на доходах петербуржцев.





Минэкономразвития объясняет рост инфляцией и прогнозирует дальнейшее увеличение: в 2027 году платеж увеличится на 11%, в 2028-м — на 8,6%, в 2029-м — на 7,6%. В беседе с газетой «Вечерний Санкт-Петербург» Чирков поставил под сомнение прогноз о 60-процентном подорожании коммуналки.

«Тем не менее, мы наблюдаем тренд на снижение инфляции. Он есть. Так что и рост тарифов может оказаться гораздо меньшим, чем сейчас указано в прогнозах. Несмотря на то, что в последние месяц-два был некоторый всплеск инфляции, она гораздо ниже, чем была во многие периоды до сегодняшнего дня», — сказал он.