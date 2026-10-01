Раскрыта стоимость самой дорогой брони отеля в сентябре

01 октября 2026, 10:52

Отель в Астане возглавил сентябрьский рейтинг самых дорогих бронирований

Фото: iStock/mediaphotos

Аналитики сервиса путешествий «Туту» назвали самым дорогим заказом сентября проживание в отеле Астаны. За 14 ночей путешественники заплатили 1,75 млн рублей — около 125 тыс. рублей за сутки.