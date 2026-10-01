Раскрыта стоимость самой дорогой брони отеля в сентябре
Аналитики сервиса путешествий «Туту» назвали самым дорогим заказом сентября проживание в отеле Астаны. За 14 ночей путешественники заплатили 1,75 млн рублей — около 125 тыс. рублей за сутки.
В беседе с «Газетой.Ru» представители сервиса сообщили, что вторую строчку занял отель в турецком Бодруме: 12 ночей обошлись в 641 тыс. рублей. На третьем месте оказался отдых в Белеке — шесть ночей за 566 тыс. рублей. Самым бюджетным зарубежным вариантом стала ночь в хостеле Тбилиси за 529 рублей. Наименьшую цену за сутки зафиксировали в Алматы: проживание в хостеле при заказе на месяц стоило 505 рублей за ночь.
Среди российских направлений максимальную сумму туристы потратили на восемь ночей в Сириусе — 349 тыс. рублей. Далее следуют санаторий в Кисловодске с семидневным размещением за 308 тыс. рублей и сочинский отель, где пять ночей оценили в 307 тыс. рублей.
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