Экономист Шедько раскрыл, когда цены на «вторичку» упадут в России

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi
Доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько предположил, что цены на вторичное жильё в России упадут во втором полугодии этого года.
По его словам, снижение стоимости на такую недвижимость составит 10%.
Ранее сообщалось, что наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже. Вместе с тем уточнялось, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей.
Читайте также:
Аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве
Назван город с самой дешёвой недвижимостью
Стало известно о снижении цен на новостройки в Москве
«В большей степени могут подешеветь трёхкомнатные квартиры в депрессивных населённых пунктах. Это в большей степени коснётся такого жилья, как народная стройка, хрущевки, брежневки, а также большие квартиры от четырёх и более комнат», — добавил в беседе с Газета.ру Шедько.
Ранее сообщалось, что наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже. Вместе с тем уточнялось, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей.
Читайте также:
Аналитики раскрыли последствия запрета на малогабаритное жильё в Москве
Назван город с самой дешёвой недвижимостью
Стало известно о снижении цен на новостройки в Москве
Мелисса Тимофеева