Экономист Солнцев раскрыл «подводные камни» работы на маркетплейсах

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Кандидат экономических наук, председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев заявил, что при работе на маркетплейсах предпринимателю надо учитывать высокую конкуренцию, в связи с чем необходимо более тщательно и регулярно следить за представление своего товара.
«Одна из явных выгод маркетплейсов — возможность избежать затрат на аренду офиса, склада или шоурума. Но отсутствие этих затрат не гарантирует автоматического успеха. Даже при минимальных расходах на физическое присутствие приходится вкладываться в управление видимостью товара на платформе, чтобы поддерживать конкурентоспособность», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Солнцев.
Также надо учитывать, что товары на маркетплейсах проходят несколько этапов проверки качества прежде, чем их увидит потенциальный покупатель. Предпринимателям, работающих на таких площадках, рекомендуется постоянно проводить аналитику и адаптировать стратегии работы под меняющиеся реалии.
До этого директор по маркетингу пищевого производства Mr.Food Диля Хасанова раскрыла способы сэкономить на продуктах, среди которых обозначила покупку готовых семейных блюд.
«Сегодня наиболее актуальным трендом является приобретение семейных упаковок. Этот формат выгоднее, чем покупка нескольких мелких упаковок, благодаря экономии на упаковочных материалах, обечайках, контейнерах. Кроме того, многие партнёры предлагают комбо-наборы, включающие горячее блюдо и салат, что позволяет сэкономить до 20-30 рублей», — пояснила в беседе с Газета.ру Хасанова.
Ещё одним методом экономии является покупка товаров со скидкой в конце срока их реализации.
Ранее сообщалось, что компания Ozon начала доставку покупателям первых товаров из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск Московской области.
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