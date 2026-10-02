Экономист спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

02 октября 2026, 13:25

Снижение ставки может повлиять на доходность вкладов и курс рубля

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Центральный банк России планомерно смягчает денежно-кредитную политику на фоне стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий. Однако стоимость кредитов для бизнеса пока остаётся высокой.