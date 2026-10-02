Экономист спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки
Центральный банк России планомерно смягчает денежно-кредитную политику на фоне стабилизации инфляции и инфляционных ожиданий. Однако стоимость кредитов для бизнеса пока остаётся высокой.
Об этом сообщил отметил старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов в комментарии Общественной Службе Новостей. По словам эксперта, снижение ключевой ставки делает кредиты дешевле, но одновременно уменьшает доходность депозитов.
Крупные банки обычно достаточно быстро пересматривают ставки по вкладам, а условия накопительных счетов меняются ещё оперативнее, поскольку напрямую зависят от ситуации на денежном рынке.
Курс рубля, отметил Ферапонтов, в большей степени зависит от внешних факторов. Снижение ставки способно немного ослабить российскую валюту в краткосрочной перспективе. При этом ключевая ставка влияет на инфляцию не сразу: заметный эффект проявляется примерно через четыре-семь месяцев.
Эксперт ожидает дальнейшего поэтапного снижения ключевой ставки. При этом на решения регулятора и ситуацию в экономике могут повлиять мировая нестабильность и непредсказуемые события, в том числе возможное обострение американо-иранского конфликта и рост цен на энергоносители.
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