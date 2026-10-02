Названы бесплатные способы ускорить зарядку смартфона

02 октября 2026, 13:04

MakeUseOf: уменьшение яркости и отключение GPS ускорят зарядку смартфона

Фото: iStock/juststock

Есть бесплатные способы зарядить смартфон быстрее. Их перечислил в своем материале автор портала MakeUseOf Варун Кришан.