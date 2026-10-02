Названы бесплатные способы ускорить зарядку смартфона
Есть бесплатные способы зарядить смартфон быстрее. Их перечислил в своем материале автор портала MakeUseOf Варун Кришан.
В первую очередь он советует проверить, включена ли быстрая зарядка в настройках устройства. Затем следует отключить адаптивную — без нее телефон заряжается быстрее, но аккумулятор изнашивается сильнее.
Также журналист рекомендует уменьшить яркость экрана и снизить ее частоту обновления до 60 герц, поскольку именно дисплей потребляет больше всего энергии. На время зарядки стоит отключить определение местоположения, а можно и вовсе активировать режим полета — тогда смартфон перестанет тратить энергию на передачу данных по Wi-Fi и сотовой сети. В крайнем случае устройство можно выключить на некоторое время.
Если эти способы не дают результата, специалист советует просто не трогать гаджет во время зарядки. Он пояснил, что чем меньше аппарат расходует энергии, тем быстрее аккумулятор достигнет отметки 100 процентов.
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