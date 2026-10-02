Синоптик Позднякова рассказала о похолодании в Москве на выходных
В ближайшие выходные в Москве ожидается похолодание, однако в начале следующей недели температура снова начнёт повышаться. Об этом RT рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В ночь на субботу в столице будет +2…+4 °C, по области температура опустится до -2 °C. В ночь на воскресенье ожидается +1…+3 °C в Москве и до -3 °C по области.
Днём в субботу воздух прогреется до +8…+10 °C, а в воскресенье — до +11…+13 °C. При этом существенных осадков не ожидается.
В начале следующей недели синоптик прогнозирует облачную погоду с прояснениями и небольшим дождём. Ночью температура повысится до +5…+10 °C, а днём — до +10…+15 °C, что вновь окажется выше климатической нормы.
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