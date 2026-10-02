Синоптик Позднякова рассказала о похолодании в Москве на выходных

02 октября 2026, 13:14

В выходные в столичном регионе температура опустится до +8 °C

Фото: istockphoto / chris-mueller

В ближайшие выходные в Москве ожидается похолодание, однако в начале следующей недели температура снова начнёт повышаться. Об этом RT рассказала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.