Лауреатов Всероссийской инициативы «Горячее сердце» наградят в апреле
Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив совместно с федеральными министерствами, ведомствами и общественными организациями с 2013 года. Основная цель проекта — гражданское, нравственное и патриотическое воспитание детей и молодёжи.
В течение года в рамках инициативы проводятся церемонии награждения и чествования лауреатов, уроки мужества, встречи со сверстниками, а также тематическая смена в ВДЦ «Орлёнок». Инициативу включили в календарный план воспитательной работы Министерства просвещения РФ.
Оргкомитет объявил о начале очередного приёма представлений на награждение нагрудным знаком и символом «Горячее сердце». Заявки принимаются с 1 сентября по 1 декабря 2026 года в электронном виде на официальном сайте проекта.
Ежегодную торжественную церемонию награждения лауреатов запланировали на апрель 2027 года. Она пройдет в Москве.
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