«Несколько тайников»: россиянам раскрыли способы сберечь ценный багаж от кражи в аэропорту
Деньги, документы, банковские карты и драгоценности не стоит сдавать в багаж при перелётах, поскольку ценные вещи могут стать целью воров в аэропорту. Для дополнительной защиты имущества путешественникам рекомендуют использовать трекеры и распределять дорогостоящие предметы между несколькими местами хранения.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru прокомментировал сообщения о кражах ювелирных изделий с бриллиантами из чемоданов российских туристов в аэропорту Еревана. По его словам, снизить риск потери имущества поможет правильная организация багажа ещё до поездки.
Щербаченко посоветовал выбирать чемоданы нейтральных расцветок, которые не привлекают лишнего внимания и не выделяются среди остальных. Дополнительно багаж следует оснастить надёжным замком и небольшим отличительным элементом, например, малозаметной лентой или наклейкой.
Ещё одним способом защиты специалист назвал использование специальных трекеров. Такие устройства можно закрепить на чемодане или рюкзаке, чтобы отслеживать их местоположение с помощью смартфона.
«Самые важные вещи — документы, карты, телефон и деньги — лучше держать в поясной сумке. Остальное следует спрятать среди одежды в багаже. Главное — не храните все ценности в одном месте, распределите их по нескольким тайникам», — сказал Щербаченко.
Эксперт также уточнил, какие предметы допустимо перевозить в сдаваемом багаже. По его рекомендации, в чемодан, отправляемый в багажное отделение, лучше помещать одежду, обувь, косметику и недорогие бытовые принадлежности.
Ювелирные изделия и дорогостоящие аксессуары следует перевозить при себе либо размещать в отдельной мягкой косметичке на дне ручной клади. Такой подход позволит снизить вероятность потери ценных вещей в случае кражи багажа.