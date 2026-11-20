20 ноября 2026, 12:50

Доцент Щербаченко: ценности и деньги следует перевозить в ручной клади

Фото: iStock/NeoPhoto

Деньги, документы, банковские карты и драгоценности не стоит сдавать в багаж при перелётах, поскольку ценные вещи могут стать целью воров в аэропорту. Для дополнительной защиты имущества путешественникам рекомендуют использовать трекеры и распределять дорогостоящие предметы между несколькими местами хранения.





Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru прокомментировал сообщения о кражах ювелирных изделий с бриллиантами из чемоданов российских туристов в аэропорту Еревана. По его словам, снизить риск потери имущества поможет правильная организация багажа ещё до поездки.



Щербаченко посоветовал выбирать чемоданы нейтральных расцветок, которые не привлекают лишнего внимания и не выделяются среди остальных. Дополнительно багаж следует оснастить надёжным замком и небольшим отличительным элементом, например, малозаметной лентой или наклейкой.



Ещё одним способом защиты специалист назвал использование специальных трекеров. Такие устройства можно закрепить на чемодане или рюкзаке, чтобы отслеживать их местоположение с помощью смартфона.





«Самые важные вещи — документы, карты, телефон и деньги — лучше держать в поясной сумке. Остальное следует спрятать среди одежды в багаже. Главное — не храните все ценности в одном месте, распределите их по нескольким тайникам», — сказал Щербаченко.