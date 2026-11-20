20 ноября 2026, 12:19

Маркетолог Егорова: в 2027 году зарплаты могут вырасти не более чем на 1%

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Реальный рост заработных плат в России в 2027 году может замедлиться и составить менее 1% с учётом инфляции. В Москве номинальные доходы работников, по прогнозам, увеличатся примерно на 8% и достигнут 213,3 тыс. рублей в среднем за месяц.





Маркетолог Татьяна Егорова в беседе с NEWS.ru отметила, что тенденция к замедлению повышения зарплат связана с изменением ситуации на рынке труда и снижением готовности компаний увеличивать расходы на оплату труда.





«Согласно официальным прогнозам и текущим тенденциям, в следующем году темпы роста заработной платы в Москве, вероятно, замедлятся. Ее номинальный рост может составить около 8%. Официальный прогноз правительства Москвы: согласно планам, опубликованным в конце 2025 года, ожидается, что среднегодовая номинальная заработная плата в 2027 году увеличится с прогнозируемых в 2026-м 196 647 рублей до 213 362 рублей. Тем не менее, в следующем году реальный рост заработной платы может оказаться ниже 1%. Это связано со снижением ожиданий компаний. Рост затрат предприятий усиливается, а гонка зарплат затихает. Готовность работодателей повышать заработную плату снижается», — пояснила Егорова.