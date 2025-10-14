Жители московской многоэтажки год живут в страхе из‑за агрессивного соседа
В подъезде московской многоэтажки поселился сосед, который почти год терроризирует жильцов: он регулярно отключает электричество и интернет, ходит голым по лестничной клетке, ломится в двери с угрозами и даже нападает на соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В декабре прошлого года сначала появились странные происшествия — кто‑то заклеил глазки в дверях, а за несколько дней до Нового года пропало электричество и интернет. Выяснилось, что за всем этим стоит именно этот сосед. Его агрессивное поведение не прекратилось после первых вызовов полиции — мужчина ночует на площадке голым, устраивает скандалы и даже применял аэрозоль против одного из жильцов.
Несмотря на неоднократные задержания, ситуация не меняется — хулиган возвращается и продолжает терроризировать соседей. Жители боятся за себя и своих детей, а обращения в управляющую компанию и правоохранительные органы остаются без должного реагирования.
