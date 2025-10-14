Жители московской многоэтажки год живут в страхе из‑за агрессивного соседа

14 октября 2025, 10:34

Фото: iStock/brizmaker

В подъезде московской многоэтажки поселился сосед, который почти год терроризирует жильцов: он регулярно отключает электричество и интернет, ходит голым по лестничной клетке, ломится в двери с угрозами и даже нападает на соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.