Достижения.рф

Российских туристов в Египте лишили крепкого алкоголя из‑за саммита по Газе

Фото: iStock/Rauf Karimov

В отелях Шарм-эль-Шейха российских туристов лишили крепкого алкоголя, запретили выходить из гостиниц и ездить на экскурсии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.



Как оказалось, во время саммита по ситуации в Газе в городе введены жёсткие меры безопасности. Вчера и сегодня в отелях не дают виски, шампанское и коктейли — разрешено только местное пиво, которое у российских туристов популярностью не пользуется. Гиды предупредили: выходить из отелей в эти дни не рекомендуется, а на въездах дежурят военные и полицейские, следящие за соблюдением порядка.

Кроме того, под запретом оказались морские прогулки и экскурсии в старый город Шарм-эль-Шейха — всю береговую линию патрулируют военные катера. Многие гиды отказываются возвращать деньги за отменённые поездки, предлагая переносить экскурсии на более поздние даты или получать скидки на дальние туры.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0