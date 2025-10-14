Российских туристов в Египте лишили крепкого алкоголя из‑за саммита по Газе
В отелях Шарм-эль-Шейха российских туристов лишили крепкого алкоголя, запретили выходить из гостиниц и ездить на экскурсии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как оказалось, во время саммита по ситуации в Газе в городе введены жёсткие меры безопасности. Вчера и сегодня в отелях не дают виски, шампанское и коктейли — разрешено только местное пиво, которое у российских туристов популярностью не пользуется. Гиды предупредили: выходить из отелей в эти дни не рекомендуется, а на въездах дежурят военные и полицейские, следящие за соблюдением порядка.
Кроме того, под запретом оказались морские прогулки и экскурсии в старый город Шарм-эль-Шейха — всю береговую линию патрулируют военные катера. Многие гиды отказываются возвращать деньги за отменённые поездки, предлагая переносить экскурсии на более поздние даты или получать скидки на дальние туры.
