Российских туристов в Египте лишили крепкого алкоголя из‑за саммита по Газе

14 октября 2025, 10:47

Фото: iStock/Rauf Karimov

В отелях Шарм-эль-Шейха российских туристов лишили крепкого алкоголя, запретили выходить из гостиниц и ездить на экскурсии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.