Заплатил за спокойствие: школьник из Питера откупился от хулиганов деньгами родителей

Третьеклассник из Петербурга отдал буллерам 75 тыс. рублей, чтобы его не трогали
Фото: Istock / Cameravit

В одной из школ Кировского района Петербурга третьеклассник стал жертвой буллинга со стороны четверых одноклассников. Об этом сообщает Mash.



Устав от постоянных издевательств и обид, мальчик решил «договориться» с хулиганами и заплатить им 75 тысяч рублей, чтобы те наконец оставили его в покое.

Деньги ребёнок взял из родительской заначки и передал обидчикам прямо между уроками. Несколько недель спустя пропажу средств заметили родители и расспросили сына — тогда школьник во всём признался и назвал имена своих мучителей.

Сейчас в ситуацию вмешались полиция и школьная администрация. По факту случившегося проводится проверка, а с участниками инцидента работают педагоги и инспекторы по делам несовершеннолетних.

Софья Метелева

