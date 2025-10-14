Заплатил за спокойствие: школьник из Питера откупился от хулиганов деньгами родителей

14 октября 2025, 13:10

Третьеклассник из Петербурга отдал буллерам 75 тыс. рублей, чтобы его не трогали

Фото: Istock / Cameravit

В одной из школ Кировского района Петербурга третьеклассник стал жертвой буллинга со стороны четверых одноклассников. Об этом сообщает Mash.