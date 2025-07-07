Экономист высказался о росте пенсий для работающих россиян в августе

07 июля 2025, 11:27

Экономист Балынин: в августе россиянам повысят пенсии почти на 440 рублей

Фото: istockphoto/Larineb

Почти на 440 рублей повысят пенсии для работающих россиян в августе текущего года. Об этом пишет «Газета. Ru» со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.





