Экономист высказался о росте пенсий для работающих россиян в августе
Экономист Балынин: в августе россиянам повысят пенсии почти на 440 рублей
Почти на 440 рублей повысят пенсии для работающих россиян в августе текущего года. Об этом пишет «Газета. Ru» со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.
«…В августе 2025 года будут увеличены страховые пенсии тех пенсионеров, кто одновременно получал пенсию и работал в 2024 году. В соответствии с действующим законодательством, максимально при проведении такой корректировки учитывают 3 ИПК (Индивидуальный пенсионный коэффициент — прим. ред.)», — сказал БалынинСобеседник добавил, что корректировка произойдет автоматически, поэтому никаких заявлений подавать не нужно. Если кто-то позвонит по этому поводу и попросит какую-либо информацию, — это мошенники, предупредил Балынин.