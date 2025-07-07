Россиян пригласили к участию во Всероссийском тестировании по охране труда
Всероссийское тестирование «Охрана труда и безопасность на работе – 2025» состоится 16 сентября в 10:30 мск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.
Мероприятие проводится в рамках X Всероссийской недели охраны труда. Его целями являются привлечение внимания общественности к вопросам охраны труда, популяризация культуры безопасного поведения и ответственного отношения к соблюдению требований охраны труда и получение объективных сведений об уровне осведомлённости россиян в данной области.
Тестирование позволит участникам получить независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда.
Приём заявок на участие в тестировании будет проводиться в период с 1 августа по 1 сентября.
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