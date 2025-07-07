Россиян пригласили к участию во Всероссийском тестировании по охране труда

Фото: iStock/anyaberkut

Всероссийское тестирование «Охрана труда и безопасность на работе – 2025» состоится 16 сентября в 10:30 мск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.



Мероприятие проводится в рамках X Всероссийской недели охраны труда. Его целями являются привлечение внимания общественности к вопросам охраны труда, популяризация культуры безопасного поведения и ответственного отношения к соблюдению требований охраны труда и получение объективных сведений об уровне осведомлённости россиян в данной области.

Тестирование позволит участникам получить независимую оценку своих знаний в сфере охраны труда.

Приём заявок на участие в тестировании будет проводиться в период с 1 августа по 1 сентября.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0