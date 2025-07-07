Россиян пригласили к участию во Всероссийском тестировании по охране труда

07 июля 2025, 11:01

Фото: iStock/anyaberkut

Всероссийское тестирование «Охрана труда и безопасность на работе – 2025» состоится 16 сентября в 10:30 мск. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты России.