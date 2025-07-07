SSM: в пандемию у женщин ухудшилось физическое и психологическое состояние
Во время пандемии коронавируса у женщин ухудшилось как физическое, так и психологическое состояние. Об этом заявили исследователи из Университета Абердина в сотрудничестве с учеными из Сингапура и Турина.
«Во время пандемии у женщин наблюдались неблагоприятные изменения в поведении в отношении здоровья по сравнению с мужчинами», — публикует исследование журнал Social Science & Medicine.
Соответствующие выводы ученые сделали, проанализировав данные с 2015 по 2023 год. К тому же в пандемию женщины реже употребляли фрукты и чаще начали выпивать спиртное. На фоне этого был зафиксирован больший уровень тревожности и стресса. Ученые предположили, все вышесказанное связано с тем, что женщинам приходилось чаще заботиться о близких и сталкиваться с финансовыми трудностями и одиночеством.