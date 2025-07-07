SSM: в пандемию у женщин ухудшилось физическое и психологическое состояние

07 июля 2025, 05:59

Фото: iStock/Farknot_Architect

Во время пандемии коронавируса у женщин ухудшилось как физическое, так и психологическое состояние. Об этом заявили исследователи из Университета Абердина в сотрудничестве с учеными из Сингапура и Турина.







«Во время пандемии у женщин наблюдались неблагоприятные изменения в поведении в отношении здоровья по сравнению с мужчинами», — публикует исследование журнал Social Science & Medicine.