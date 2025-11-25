Россиянок призвали рожать сразу после 18 лет

25 ноября 2025, 14:53

Матвиенко призвала россиянок рожать как можно скорее после 18 лет

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Достигших совершеннолетия россиянок призвали рожать как можно скорее, а не в 28-29 лет, как это происходит сейчас. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, такая практика должна стать нормой. Ее слова передает «Московский Комсомолец».