Россиянок призвали рожать сразу после 18 лет

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Достигших совершеннолетия россиянок призвали рожать как можно скорее, а не в 28-29 лет, как это происходит сейчас. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, такая практика должна стать нормой. Ее слова передает «Московский Комсомолец».



Парламентарий пояснила, что нынешний менталитет россиян является проблемой в области демографии. По ее словам, человек с большой, крепкой и дружной семьей должен считаться успешным, а иметь детей должно быть «модно». Политик также отметила, что нельзя откладывать рождение детей на потом, так как это связано с медицинскими рисками.

В заключение она процитировала президента Владимира Путина, назвавшего материнство и отцовство счастьем, которое не стоит оставлять на будущее.

Лидия Пономарева

