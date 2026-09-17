Россиянам назвали среднюю стоимость восхождения на Эверест

17 сентября 2026, 05:23

РИА Новости: восхождение на вершину Эвереста обойдётся примерно в $60 тыс.

Фото: iStock/yanik88

Средняя стоимость восхождения на Эверест для одного человека сейчас достигает 60 тысяч долларов. Об этом РИА Новости сообщил секретарь непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама.