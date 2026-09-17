Россиянам назвали среднюю стоимость восхождения на Эверест
Средняя стоимость восхождения на Эверест для одного человека сейчас достигает 60 тысяч долларов. Об этом РИА Новости сообщил секретарь непальской ассоциации альпинизма Раджендра Лама.
Эверест, чья высота составляет 8848 метров над уровнем моря, — самая высокая гора в мире. Подъём на неё остаётся одним из самых престижных достижений в среде альпинистов.
Цена профессионально организованной экспедиции для иностранного спортсмена варьируется в диапазоне 45–70 тысяч долларов и выше. Премиальные и частные форматы могут стоить существенно больше. Прогноз на 2026 год подтверждает средний уровень расходов на уровне 60 тысяч долларов.
В указанную сумму включён обязательный сбор за восхождение. В весенний сезон его размер в текущем году вырос до 15 тысяч долларов.
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