Экономисты назвали размер комфортной для россиян пенсии

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Россиянам для комфортного проживания в старости нужна пенсия от 35,8 до 50 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила доцент кафедры международных экономических отношений Президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, такие данные следуют из результатов опросов населения.
«При этом министерство труда и социальной защиты РФ установило прожиточный уровень пенсионера в 2024 году в 13 290 рублей, что при всех опросах отмечают как недостаточный. Вкладывать средства для обеспечения комфортного проживания в старости необходимо в инвестиционные инструменты, которые дают доход выше, чем уровень инфляции. Самый простой инструмент – вложение в недвижимость», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».Вместе с тем с 1 июля 2025 года в России вводятся новые пенсионные удостоверения с QR-кодом. Как выяснила Общественная Служба Новостей, с его помощью можно будет пользоваться бесплатным или льготным проездом в транспорте, скидками в магазинах и аптеках, а также прочими льготами.
При этом получение нового удостоверение не будет обязательным, пенсионеры могут продолжить пользоваться старым. Документ с QR-кодом позволит лишь ускорить все процессы, в которых нужно предоставлять пенсионное удостоверение, а также даст возможность защититься от поддельных документов.
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