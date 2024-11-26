Россиянам сказали, кому повысят пенсии в декабре

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В декабре 2024 года некоторые пенсионеры могут рассчитывать на повышенные выплаты, несмотря на завершение основных индексаций. Об этом сообщил профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов, передает «Прайм». Пенсии увеличатся для граждан, достигших 80 лет в ноябре, а также для инвалидов первой группы.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получат удвоенную фиксированную часть пенсии. Дополнительная сумма составит 8134,88 рубля, и итоговая выплата достигнет 16 269,76 рубля.
Для инвалидов первой группы фиксированная часть пенсии также удваивается. Однако если инвалид первой группы достигает 80 лет, повышение назначается только один раз.
Социальный фонд проведет перерасчет автоматически, без необходимости подачи заявлений. В случае совпадения выплатных дней с праздничными пенсионеры получат выплаты за декабрь 2024 года и январь 2025 года одновременно. Январская выплата будет рассчитана с учетом индексации на 2025 год.
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Для инвалидов первой группы фиксированная часть пенсии также удваивается. Однако если инвалид первой группы достигает 80 лет, повышение назначается только один раз.
Социальный фонд проведет перерасчет автоматически, без необходимости подачи заявлений. В случае совпадения выплатных дней с праздничными пенсионеры получат выплаты за декабрь 2024 года и январь 2025 года одновременно. Январская выплата будет рассчитана с учетом индексации на 2025 год.
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Мария Моисеева