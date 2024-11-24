В России увеличили ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет (270 месяцев). Соответствующий документ доступен на портале официального опубликования правовых актов.
В 2021-2024 годах данный показатель составлял 22 года или 264 месяца.
Согласно закону, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании данных статистики о продолжительности жизни граждан РФ. Для мужчин возраст составляет 60 лет, для женщин — 55 лет. Это сделано согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты такой пенсии, которая утверждена правительством РФ.
Ранее сообщалось, что С 1 января следующего года повысятся пенсии работающих и неработающих россиян. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно закону, продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии определяется на основании данных статистики о продолжительности жизни граждан РФ. Для мужчин возраст составляет 60 лет, для женщин — 55 лет. Это сделано согласно положениям методики оценки ожидаемого периода выплаты такой пенсии, которая утверждена правительством РФ.
Ранее сообщалось, что С 1 января следующего года повысятся пенсии работающих и неработающих россиян. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова