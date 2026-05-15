«Экосистема» назвала регионы-лидеры по итогам всероссийских субботников

15 мая 2026, 17:36

Общественное движение «Экосистема» подвело итоги акции «Мы за чистоту» и опубликовало рейтинг наиболее активных субъектов РФ. Церемония награждения и обнародование результатов прошли на площадке организации.





Масштабная уборка охватила все 89 регионов страны с 18 апреля по 3 мая. За две недели было организовано свыше 13 тысяч мероприятий, в которых приняли участие порядка 1 миллиона человек. Как отметил председатель движения Андрей Руднев, по сравнению с прошлым периодом количество участников выросло практически вдвое, что свидетельствует о превращении весенних субботников в устойчивую гражданскую традицию.



При составении рейтинга учитывались два ключевых параметра: число проведенных субботников и вовлеченность населения. Особо была отмечена Республика Дагестан, где работы по уборке совмещались с ликвидацией последствий паводка.



Топ-5 самых активных регионов:



1 место — Ростовская область. Абсолютный лидер по обоим показателям: 750 субботников и 62 305 участников.

2 место — Челябинская область. Силами 57 618 жителей приведено в порядок 512 локаций.

3 место — Оренбургская область. 29 278 человек очистили 585 территорий.

4 место — Алтайский край. Убрано 437 площадок при поддержке 35 219 граждан.

5 место — Московская область. Регион, где акция стартовала, провел 410 субботников с участием 26 731 жителя.



