В Раменском подвели итоги участия округа во Всероссийском субботнике
668 жителей Раменского муниципального округа присоединились к Всероссийскому субботнику. Активисты и сотрудники местных предприятий объединились для уборки территорий, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Работы развернулись в 13 локациях. При этом 65 добровольцев для безвозмездной помощи на площадках зарегистрировались через цифровую платформу «Яндекс Смена». Всего было собрано и вывезено 250 кубометров мусора.
Одной из центральных площадок стала территория школы №5 на улице Высоковольтной. Там к уборке присоединились десятки жителей, многие пришли целыми семьями. Для участников приготовили необходимый инвентарь. А после завершения работ всех ждали горячий чай и каша из полевой кухни.
В Раменском парке при участии представителей Ассоциации ветеранов СВО организовали высадку молодых деревьев. На территории появилось 10 саженцев.
«Благодарю всех, кто отложил домашние дела и вышел на улицы, чтобы навести порядок в нашем общем доме – Раменском округе», – обратился к жителям глава муниципалитета Эдуард Малышев.Жители также провели уборку территории вокруг Ильинского пруда и ближайшего парка. Территорию мемориала «Воинам-освободителям и их матерям» в посёлке Электроизолятор и прилегающий сквер очистили от сухой травы и листьев.
В посёлке Рылеево граждане облагородили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. Жители села Константиново очистили от сухой листвы местный парк. А в посёлке Дружба провели уборку вдоль пруда.