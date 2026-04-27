В Раменском подвели итоги участия округа во Всероссийском субботнике

27 апреля 2026, 18:48

668 жителей Раменского муниципального округа присоединились к Всероссийскому субботнику. Активисты и сотрудники местных предприятий объединились для уборки территорий, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Работы развернулись в 13 локациях. При этом 65 добровольцев для безвозмездной помощи на площадках зарегистрировались через цифровую платформу «Яндекс Смена». Всего было собрано и вывезено 250 кубометров мусора.



Одной из центральных площадок стала территория школы №5 на улице Высоковольтной. Там к уборке присоединились десятки жителей, многие пришли целыми семьями. Для участников приготовили необходимый инвентарь. А после завершения работ всех ждали горячий чай и каша из полевой кухни.



В Раменском парке при участии представителей Ассоциации ветеранов СВО организовали высадку молодых деревьев. На территории появилось 10 саженцев.

«Благодарю всех, кто отложил домашние дела и вышел на улицы, чтобы навести порядок в нашем общем доме – Раменском округе», – обратился к жителям глава муниципалитета Эдуард Малышев.