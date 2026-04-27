На субботнике в Наро-Фоминском округе посадили сосны, кустарник и цветы
Всероссийский субботник провели в Наро-Фоминском округе 25 апреля на нескольких локациях. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участники убирали скопившийся за зиму мусор, красили металлические бордюры и игровые элементы на детских площадках, а также сажали растения.
«Субботники прошли по всему округу. Жители — кто с метлой, кто с граблями — навели порядок на своих территориях. Но субботник — это не только про чистоту. Это и вклад в будущее», — отметил глава муниципалитета Роман Шамнэ.На Заводской улице в Апрелевке в рамках субботника высадили 200 кустов пузыреплодника. В Наро-Фоминске посадили сосны: на набережной — обыкновенные, а в Центральном парке — горные. А юные жители вместе с мамами помогли засеять клумбы города цветами.