Единороссы Подмосковья приняли участие в областном субботнике

27 апреля 2026, 12:03

оригинал Игорь Брынцалов (в центре). Фото: пресс-служба администрации г.о. Балашиха

Десятки тысяч представителей Единой России и активных жителей Подмосковья стали участниками общеобластного субботника, который состоялся 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов вышел на субботник в Вишняковском лесопарке в округе Балашиха. Он отметил, что на этой территории ведётся благоустройство по Народной программе партии, которая формируется по наказам избирателей.





«Вишняковский лесопарк стал в этом году центральной площадкой субботника. Все работы по его благоустройству панируем завершить уже в этом году», — сказал Брынцалов.

«Когда жители выходят вместе на субботник, это настоящий пример ответственности, единства и неравнодушия к своему городу», — заявил Легков.