Единороссы Подмосковья приняли участие в областном субботнике
Десятки тысяч представителей Единой России и активных жителей Подмосковья стали участниками общеобластного субботника, который состоялся 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов вышел на субботник в Вишняковском лесопарке в округе Балашиха. Он отметил, что на этой территории ведётся благоустройство по Народной программе партии, которая формируется по наказам избирателей.
«Вишняковский лесопарк стал в этом году центральной площадкой субботника. Все работы по его благоустройству панируем завершить уже в этом году», — сказал Брынцалов.Важность субботников как для природы, так и для жителей отметил член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме, олимпийский чемпион Александр Легков.
«Когда жители выходят вместе на субботник, это настоящий пример ответственности, единства и неравнодушия к своему городу», — заявил Легков.Ранее президент России Владимир Путин дал старт Всероссийскому онлайн-голосованию за объекты благоустройства. Локации, набравшие больше всего голосов, войдут в новую Народную программу «Единой России». Голосование открыто до 12 июня. Оно проводится на сайте zagorsreda.gosuslugi.ru.