Экс-адвокат Пашаев, обещавший снять с Блиновских все обвинения, доставлен в суд

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Экс-адвокат Эльман Пашаев доставлен в военный суд города Москвы. Ранее Следственный комитет РФ возбудил в его отношении уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Как выяснили следователи, бывший адвокат обещал Алексею Блиновскому добиться освобождения его супруги «королевы марафонов» Елены освобождения из СИЗО и вообще помочь их семье избежать уголовного преследования, передаёт ТАСС. Разумеется не бескорыстно, а за очень большое вознаграждение, которое и получил. Называется сумма в 45 миллионов рублей.
Пашаев и супруг известной блогерши познакомились на передовой, когда служили в одном подразделении. Один подписал контракт с Минобороны после очередной потери адвокатского статуса, второй — для спасения репутации и финансового положения семьи. Теперь одному из самых одиозных юристов страны Эльману Пашаеву предстоит непростая задача — защищать себя самого.
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Александр Бойцов