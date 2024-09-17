Экс-адвокат Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через свой фонд

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Экс-адвокат Эльман Пашаев, которого задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, может быть причастен к отмыванию денег через собственный благотворительный фонд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что мошенническая схема могла быть построена на беспилотниках. Предполагается, что Пашаев продавал их военным, а оплату переводил как благотворительные взносы в свой фонд. При этом полученные средства не облагались налогом. Есть информация, что последнее время экс-адвокат просил переводить на карту его секретаря суммы до 500 тысяч рублей.
Напомним, что Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму более 45 миллионов рублей. Он был задержан в Москве после возвращения из зоны СВО.
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Анастасия Чинкова