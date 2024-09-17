Обман мужа Блиновской и ранение на СВО: подробности задержания адвоката Пашаева

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Правозащитник Эльман Пашаев, ранее известный как адвокат Михаила Ефремова, был задержан следственными органами России 17 сентября 2024 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, что может привести к десяти годам лишения свободы и штрафу. О том, как он связан с делом «королевы марафонов» Елены Блиновской и СВО расскажет редакция «Радио 1».
Уголовное дело Пашаева
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Пашаева по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно информации следствия, в феврале 2024 года он убедил Алексея Блиновского на встрече в Москве, что сможет избавить его и супругу от уголовного преследования за определённое вознаграждение. В результате Пашаев получил от Блиновского значительную сумму денег. По информации портала «Shot», речь идет о миллионе рублей.
Что грозит Пашаеву
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Эльману Пашаеву может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Кроме того, ему может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей.
Подробности дела
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
По версии следствия, Пашаев при личной встрече с супругом Елены Блиновской получил денежные средства в особо крупном размере взамен на освобождение от ответственности «королевы марафонов» и ее мужа, обвиняемых в отмывании денежных средств и неуплате налогов.
Бывший адвокат обвиняется в мошенничестве, напоминающем «дело Ефремова». Он продолжал вводить в заблуждение своего клиента, понимая, что не сможет решить его проблемы, сначала получив предоплату, а затем ожидая полного вознаграждения. В разбирательство вмешался Военный следственный комитет, который и задержал Пашаева, так как правозащитник до настоящего времени проходил службу на СВО.
Пашаев на СВО
Прежде сообщалось, что Пашаев получил ранение под Угледаром, когда украинский дрон сбросил боеприпас рядом с ним и его сослуживцем. После взрыва экс-адвоката отбросило взрывной волной, он получил травму поясницы и теперь не может нормально ходить.
Несмотря на ранение и лечение в Московском госпитале, Пашаев вернулся на фронт.
Долги Пашаева
Согласно информации из телеграм-каналов «Shot» и «Mash», в последние месяцы Пашаев испытывал серьезные финансовые трудности. Он и его жена накопили долг перед налоговой службой на сумму 1,6 миллиона рублей: 700 тысяч рублей задолжал сам Пашаев, а 923 тысячи — его супруга.
Пашаев может быть причастным к отмыванию денег
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Эльман Пашаев может быть замешан в отмывании денег через свой благотворительный фонд, который поддерживает детские дома, молодежь и военнослужащих на СВО, сообщает «Mash».
По имеющимся данным, схема могла быть связана с продажей дронов. Пашаев продавал их военным, а оплату оформлял как благотворительные взносы в свой фонд, что позволяет избежать налогообложения. В последнее время он даже не проявлял осторожности: суммы ниже 500 тысяч рублей просил переводить на карту своего секретаря.
«Благотворительность для меня — это не только важное, но и простое дело, которое каждый может сделать, чтобы помочь тем, кто в беде или нуждается в поддержке. Особенно сейчас, когда многие сталкиваются с трудностями из-за военных действий», — отмечается в цитате от имени Пашаева на сайте фонда.
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