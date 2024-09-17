Юрист Русяев объяснил заключение Пашаева под стражу

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ
Юрист Илья Русяев заявил, что заключение под стражу экс-адвоката Эльмана Пашаева из-за предъявления ему обвинения в мошенничестве в особо крупном размере вызвано рисками оставления его на свободе.
К таким рискам специалист отнёс возможное оказание давление Пашаевым на свидетелей или иное воспрепятствование следствию по его делу.
А адвокат Александр Добровинский также дал свой комментарий по данной инциденту.
Читайте также:
Экс-адвокат Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через свой фонд
Обман мужа Блиновской и ранение на СВО: подробности задержания адвоката Пашаева
СК РФ опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева в Москве
«Это решение было обосновано тяжестью предъявленных обвинений и опасениями, что, находясь на свободе, Пашаев может попытаться оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать ходу расследования. Защита Пашаева пыталась добиться более мягкой меры пресечения, но адвокаты не убедили суд», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.
А адвокат Александр Добровинский также дал свой комментарий по данной инциденту.
«Этот человек меня никак не интересует. Ни его судьба, ни его дело, ни в чем его обвиняют. Мы с ним живем в разных мирах», — ответил в беседе с «Вечерней Москвой» Добровинский.Ранее Следственный комитет России опубликовал видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в крупном размере по делу блогера Елены Блиновской.
Читайте также:
Экс-адвокат Пашаев может быть причастен к отмыванию денег через свой фонд
Обман мужа Блиновской и ранение на СВО: подробности задержания адвоката Пашаева
СК РФ опубликовал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева в Москве
Мелисса Тимофеева