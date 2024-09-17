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Юрист Русяев объяснил заключение Пашаева под стражу

17 сентября 2024, 19:31
Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Фото: РИА Новости/Следственный комитет РФ

Юрист Илья Русяев заявил, что заключение под стражу экс-адвоката Эльмана Пашаева из-за предъявления ему обвинения в мошенничестве в особо крупном размере вызвано рисками оставления его на свободе.
К таким рискам специалист отнёс возможное оказание давление Пашаевым на свидетелей или иное воспрепятствование следствию по его делу.

«Это решение было обосновано тяжестью предъявленных обвинений и опасениями, что, находясь на свободе, Пашаев может попытаться оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать ходу расследования. Защита Пашаева пыталась добиться более мягкой меры пресечения, но адвокаты не убедили суд», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Русяев.



А адвокат Александр Добровинский также дал свой комментарий по данной инциденту.

«Этот человек меня никак не интересует. Ни его судьба, ни его дело, ни в чем его обвиняют. Мы с ним живем в разных мирах», — ответил в беседе с «Вечерней Москвой» Добровинский.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео задержания бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве в крупном размере по делу блогера Елены Блиновской.

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Участниц группы Pussу Riot Борисову, Петрову, Буркот и Плетнер объявили в розыск
17 сентября 2024, 19:38

Фото: iStock/???? ??????

Четверых участниц группы Pussу Riot объявили в розыск в России. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. Отмечается, что Алину Петрову, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Диану Буркот разыскивают по уголовной статье.
«Петрова Алина, Борисова Ольга, Буркот Диана и Плетнер Тасо объявлены в розыск по уголовной статье», — приводят слова собеседника.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам колонии бывшего муниципального депутата Басманного района столицы и экс-участницу панк-групы Pussy Riot Людмилу Штейн. За два года до этого Штейн была объявлена в федеральный розыск.

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Юрист Русяев объяснил заключение Пашаева под стражу

Назван диагноз подростка, напавшего на одноклассников с молотком
#розыск
#мвд
#уголовное дело
#музыканты
#правонарушения
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Восемь человек погибли, около трёх тысяч ранены при детонации пейджеров в Ливане
Минздрав Ливана: 8 человек погибли, более 2,8 тыс ранены при детонации пейджеров
17 сентября 2024, 19:04

Фото: iStock/Foremniakowski

Более 2800 человек ранены и восемь погибли после взрыва пейджеров в нескольких районах Ливана. Об этом заявил глава Минздрава страны Фирас Объяд во время пресс-конференции.
Отмечается, что на данный момент оперштабом ЧС минздрава было зафиксировано свыше 2,8 тысячи раненых. В их числе 200 человек, находящихся в тяжёлом состоянии.

Также в результате детонации пейджеров погибли восемь человек, включая восьмилетнего ребёнка.

Ранее сообщалось, что по указу Объяда были подготовлены к приёму большого числа пострадавших от взрывов все больницы в стране. Глава парламентской комиссии здравоохранения Ливана Биляль Абдаллах заявил, что страна была готова к войне, поэтому все медучреждения и врачи также готовы к тяжёлым ситуациям.

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Больницы Ливана готовы к приёму пострадавших после массовой детонации пейджеров
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#чс
#медучреждения
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Порядка двух тысяч человек пострадали в Ливане при массовой детонации пейджеров
17 сентября 2024, 18:46

Фото: iStock/gorodenkoff

Число пострадавших в Ливане в результате детонации пейджеров достигло двух тысяч человек. Об этом сообщают местные СМИ.
По последним данным, пострадало порядка двух тысяч человек, среди них есть дети. Кроме того, появилась информация о погибшей маленькой девочке и двух членах «Хезболлы».

Восемь человек погибли, 200 получили ранения и в общей сложности 2800 пострадали в результате практически одновременных взрывов почти пяти тысяч пейджеров в Ливане и Сирии. Устройства взорвались в результате израильской кибератаки. Ряд СМИ сообщает, что пейджерами пользуется ливанское шиитское движение «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.

Ранее сообщалось, что во время взрывов пейджеров в Бейруте пострадал посол Ирана Моджтаба Хаменеи. Также ранения получили члены его семьи.

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Больницы Ливана готовы к приёму пострадавших после массовой детонации пейджеров
17 сентября 2024, 18:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Больницы в Леване готовы к приёму большого числа пострадавших в результате детонации пейджеров в разных районах страны. Об этом глава ливанской парламентской комиссии здравоохранения Биляль Абдаллах сообщил в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что все медицинские учреждения по указанию главы Минздрава готовы к приёму раненых.

По словам Абдаллаха, страна была готова к войне, поэтому больницы и медперсонал также готовы к тяжёлым ситуациям.

Отвечая на вопрос о числе пострадавших, он отметил, что в данный момент в больницы поступают пострадавших из разных регионов страны, поэтому сказать точную цифру пока не представляется возможным. По данным СМИ, в настоящее время известно, что ранены до 2100 человек, в числе которых посол Ирана в Ливане.

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#медперсонал
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Посол Ирана пострадал при взрыве пейджера в Ливане
17 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани ранен в результате взрыва его личного пейджера. Об этом пишет государственное агентство республики Mehr.
Ливанское национальное агентство NNA во вторник сообщило о десятках пострадавших при взрывах пейджеров в пригороде Бейрута и других районах государства. Детонация устройств случилась из-за «высокотехнологичное воздействия».

Глава Минздрава Ливана позднее сообщил, что число пострадавших исчисляется сотнями. Он призвал все медицинские учреждения страны перейти в максимальный режим готовности для оперативного оказания помощи всем пострадавшим от взрывов. Также владельцев пейджеров, которые не взорвались, призвали немедленно избавиться от устройств.

Ряд СМИ сообщает, что пейджерами пользуется ливанское шиитское движение «Хезболла» в качестве закрытой системы связи, которая меньше всего подвержена взлому и прослушиванию.

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#ливан
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#взрыв
#пострадавший
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Назван диагноз подростка, напавшего на одноклассников с молотком
Подросток, напавший на школу в Челябинске, страдает расстройством личности
17 сентября 2024, 17:12

Фото: iStock/shironosov

Подросток, который напал на одноклассников с молотком и пистолетом в Челябинске, страдает расстройством личности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.
«С 2016 года состоит на учете в областном психоневрологическом диспансере с диагнозом «органическое шизофреноподобное расстройство личности"», — говорится в сообщении.

Оказалось, что подросток с рождения до десяти лет состоял на учете у невролога из-за некой врожденной патологии. Именно из-за этого недуга у мальчика нарушена мозговая деятельность.

В настоящее время школьник госпитализирован в психоневрологическую больницу.

Напомним, что в Челябинске школьник с молотком набросился на своих одноклассников и педагогов. Ранения получили три ученика и учитель химии. Два пострадавших в результате нападения были направлены на операции, а еще двое госпитализированы в специализированные отделения.

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Хотел секс с парнем: за что ЛГБТ*-блогер расправился с политактивистом из Санкт-Петербурга, подробности
17 сентября 2024, 16:54

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Минувшим утром в отдел полиции Выборга пришел весёлый молодой человек, который признался в убийстве. Его смех сначала не вызвал доверия у сотрудников, и они спросили, где произошло преступление. «На проспекте Науки», — ответил он. Полицейские связались с коллегами из Калининского района, которые вскрыли дверь и обнаружили ужасную картину: двадцать ножевых ранений, а жертва — заметный петербургский активист. О том, в чем молодой человек обвинил мужчину перед убийством и почему он говорит о себе в женском роде – читайте в материале «Радио 1».

Что известно об ЛГБТ*-убийце активиста в Питере


20-летний Александр Синько из Новосибирска ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов, но в основном по мелким правонарушениям. Его несколько раз задерживали за пикеты в поддержку транссексуалов в разных городах России. В Петербурге, к примеру, его арестовали за плакат с флагом «транс-комьюнити» в июне 2023 года.

Александр считает себя активистом в квир- и психосфере. С раннего детства он красил губы, волосы и ногти, а также носил женскую одежду, в том числе юбки, платья и чокеры. Как рассказали журналистам издания «Фонтанка» знакомые парня, еще до совершеннолетия он подвергся сексуальному насилию.

Жестокое убийство активиста в Санкт-Петербурге


На теле убитого политактивиста Виталия Иоффе более 20 ножевых ранений. Помимо самого факта жестокой расправы общественность шокировало то, что фотографии окровавленной жертвы 20-летний Александр разместил в своем телеграм-канале, сопроводив ее чистосердечным признанием.

«Я убил. Я не хочу в колонию, хочу за границу. Жду вашей помощи», — говорится под публикацией.

Друзья убийцы хаотично писали ему варианты, как пересечь границу. Кто-то предлагал сдаться. Позже Александр сказал, что сбежал и вызвал такси «Комфорт плюс» до границы за 7 тысяч рублей, но остановился в Выборге и пошел в полицию. Якобы совесть замучила. Вот только его поведение говорило об обратном.

«Я человека убил. Не хотите заявление принять? — спросил убийца у дежурного в отделении полиции и стал заливаться смехом.

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

Убитый Виталий Йоффе: что о нем известно


53-летний Виталий Иоффе стал заметной фигурой в активистских кругах после начала СВО в 2022 году. Он неоднократно выходил на пикеты, выступая за освобождение арестованных по политическим статьям, связанным с фейками и дискредитацией Вооружённых сил России.

Его несколько раз задерживали, но отпускали с протоколами за нарушение ковидных ограничений. Часто ему удавалось доказать свою невиновность в суде при поддержке адвокатов из правозащитных организаций.

С вероятным 20-летним убийцей Иоффе познакомился через активистскую деятельность. В июне прошлого года он оказывал помощь молодому человеку в организации пикета у Гостиного двора, обеспечивая безопасность мероприятия. Кроме того, он помогал юному квиру с поиском ночлега, так как тот не имел постоянного места жительства и в основном находил пристанище у знакомых.


Мотивы убийства


20-летний Александр Синько на допросе заявил, что 53-летний политактивист из Петербурга Виталий Иоффе хотел его изнасиловать — якобы именно после этого он и убил мужчину.

Однако эту версию следствию еще предстоит проверить.

Установлено, что у Синько ранее было диагностировано шизотипическое расстройство личности, которое может проявляться в эксцентричном поведении и паранойе.

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*Движение ЛГБТ внесено в реестр экстремистских организаций на территории РФ
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#жертвы
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В Можайске задержали пенсионера за кражу контейнера для сбора батареек
17 сентября 2024, 16:38

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Мусорный контейнер для сбора батареек и энергосберегающих ламп похитили в Можайском городском округе, по подозрению в совершении этого преступления задержан пожилой местный житель, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление о краже контейнера подали в полицию представители администрации округа. Ущерб от похищения составил 18 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В ходе расследования полицейские установили местонахождение украденного контейнера и задержали предполагаемого похитителя: им оказался 72-летний пенсионер.

Задержанный во всё признался. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что председателя Солнцевского суда Москвы Артёма Матету подозревают в том, что он получил от предпринимателя взятку в размере 88 миллионов рублей. Подробности — в материале «Радио 1».

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#можайск
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#полиция
#пенсионер
#мвд московской области
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Московский судья обманом заполучил у бизнесмена около 88 миллионов рублей
Глава Солнцевского суда Москвы Матета обманом получил у бизнесмена 88 млн рублей
17 сентября 2024, 15:57

Фото: iStock/Atstock Productions

Председателя Солнцевского суда Москвы Артёма Матету подозревают в том, что он получил от предпринимателя взятку в размере 88 миллионов рублей, обещая принять решение, на которое он никак не мог повлиять. Об этом сообщил следователь в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России.
Отмечается, что во вторник коллегия позволила Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении Матеты о мошенничестве и покушении на мошенничество.

По данным следствия, за денежное вознаграждение он пообещал бизнесмену оказать содействие для отмены при рассмотрении Верховным судом РФ судебного решения Арбитражного суда Башкортостана, а также принятия следственными органами Челябинской области решения о прекращении уголовного дела в отношении этого предпринимателя.

На самом же деле он никак не мог оказать влияние на принятие этих решений сразу несколькими инстанциями, а полученные деньги планировал обратить в свою пользу.

По словам следователя, в 2020 году бизнесмен Евгений Курко передал Матете, который тогда работал в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей в сентябре и 700 тысяч евро в ноябре. В 2024 году, когда Матета стал председателем Солнцевского районного суда, он потребовал от Курко ещё 80 тысяч долларов. Тогда бизнесмен обратился в полицию.

14 июня 2024 года Курко по заданию полицейских встретился с Матете, чтобы якобы передать ему деньги. Тогда судья был задержан с поличным.

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#следственный комитет
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