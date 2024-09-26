Экс-адвокат Пашаев предлагал заключённым на СВО отсидеться в тылу за деньги

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Арестованный бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал заключённым, отправившимся в зону СВО, за деньги отсидеться в тылу. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что экс-адвокат зарабатывал на заключённых во время службы в 95-м полку. Достоверно известно, что его услугами воспользовались пять человек, которые теперь намерены подать на него в суд. По предварительным данным, с этих людей Пашаев получил несколько десятков миллионов рублей.
Супруга одного из заключённых, который в марте этого года решил отправиться в зону спецоперации вместо отбывания срока в тюрьме, рассказала, что Пашаев предложил устроить мужчину в полк в тылу за 1,2 миллиона рублей. В последний момент они отказались от услуг адвоката.
Напомним, что Пашаева задержали в Москве 17 сентября. По данным следствия, в феврале этого года он убедил Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, что сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. За это он потребовал крупное денежное вознаграждение.
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Супруга одного из заключённых, который в марте этого года решил отправиться в зону спецоперации вместо отбывания срока в тюрьме, рассказала, что Пашаев предложил устроить мужчину в полк в тылу за 1,2 миллиона рублей. В последний момент они отказались от услуг адвоката.
Напомним, что Пашаева задержали в Москве 17 сентября. По данным следствия, в феврале этого года он убедил Алексея Блиновского, мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской, что сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. За это он потребовал крупное денежное вознаграждение.
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Анастасия Чинкова