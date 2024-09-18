Экс-адвоката Эльмана Пашаева отправили в изолятор на два месяца

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Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве. Фигуранта подозревают в получении более 45 млн рублей от супруга Елены Блиновской Алексея. По версии следствия, деньги защитник взял за освобождение супругов.
«В отношении Пашаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщает INTERFAX со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее сообщалось, что Пашаев обещал мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому освободить супругу из СИЗО и добиться прекращения уголовного дела.
Бывший юрист познакомился с Блиновским на СВО, куда Пашаев отправился после потери адвокатского статуса. Сейчас следствие вменяет Эльману Пашаеву мошенничество в особо крупном размере.
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Лия Мурадьян