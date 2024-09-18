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Экс-адвоката Эльмана Пашаева отправили в изолятор на два месяца

Суд арестовал экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве с Блиновскими
18 сентября 2024, 17:18
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Московский гарнизонный военный суд арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева по делу о мошенничестве. Фигуранта подозревают в получении более 45 млн рублей от супруга Елены Блиновской Алексея. По версии следствия, деньги защитник взял за освобождение супругов.
«В отношении Пашаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщает INTERFAX со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее сообщалось, что Пашаев обещал мужу «королевы марафонов» Алексею Блиновскому освободить супругу из СИЗО и добиться прекращения уголовного дела.



Бывший юрист познакомился с Блиновским на СВО, куда Пашаев отправился после потери адвокатского статуса. Сейчас следствие вменяет Эльману Пашаеву мошенничество в особо крупном размере.

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#адвокат
#мошенничество
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#уголовное дело
Из горящей многоэтажки в Луховицах спасали пятерых детей
18 сентября 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пятерых детей спасли работники Мособлпожспаса в ходе тушения пожара в девятиэтажном доме в Луховицах, сообщает пресс-служба ведомства.
«О пожаре в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что из окон квартиры на четвёртом этаже валит дым и раздаются крики детей», — говорится в сообщении.
Пожарные оперативно прибыли на место, поднялись на автолестнице на четвёртый этаж и эвакуировали из горящей квартиры двух трёхлетних мальчиков, девятилетнего мальчика и одиннадцатилетнюю девочку. Кроме того, из охваченного огнём и дымом дома спасатели вывели восьмилетнего мальчика — для этого пришлось вскрыть дверь квартиры, в которой он находился.

В помощи врачей никто из спасённых детей не нуждался, а пожар был вскоре потушен.

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Второй охранник погиб после стрельбы у офиса Wildberries
18 сентября 2024, 16:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Скончался второй сотрудник охраны Wildberries, который получил серьезное ранение при стрельбе у главного офиса компании в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.
«Скончался второй раненый сотрудник охраны офиса Wildberries», — говорится в сообщении.

По данным Mash, вторым погибшим является 41-летний Адам Алмазов. Ранее он несколько раз привлекался по административным статьям.

18 сентября мужчина был на дежурстве вместе с Исламом Эльмурзаевым. Он был серьезно ранен во время вооружённого нападения. Его экстренно госпитализировали, однако спасти ему жизнь врачи не смогли.

В среду стало известно, что около здания, в котором располагается офис Wildberries, прозвучали выстрелы. Сотрудники были вынуждены спрятаться под столами, пока стрельба не закончилась. Позднее появилась информация о том, что Владислав Бакальчук пытался незаконно ворваться в здание офиса вместе со своими охранниками. На место прибыли полицейские, которые предприняли все необходимые меры.

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#меры
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«Пошел вон, бомж»: стрельба и попытка захвата офиса Wildberries в Москве, версии Бакальчуков
Бакальчук заявил, что его не пустили в офис Wildberries и назвали коллегу бомжом
18 сентября 2024, 16:19

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

18 сентября у головного офиса Wildberries в Москве раздалась стрельба. Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а его супруга говорит, что это — неудачный рейдерский захват. Все, что известно о происшествии к этому часу — читайте в материале «Радио 1».

Стрельба в Москве около офиса Wildberries: что произошло

Около полудня возле входа в бизнес-центр «Романов Двор», находящемся в 600 метрах от Кремля, прозвучали выстрелы. В БЦ расположен центральный офис Wildberries. Группа мужчин предприняла попытку штурма здания, пытаясь прорваться через охрану. В ответ была открыта стрельба.

Как позже стало известно, в конфликте принимал участие Владислав Бакальчук — пока еще муж основательницы компании Татьяны Бакальчук. В пресс-службе Wildberries сообщили, что стрельбу первыми открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава.

Стоит отметить, что попытка незаконного проникновения осуществлялась сразу по двум адресам компании.

Вместе с этим студентов журфака МГУ, который находится рядом с бизнес-центром, не выпускали из здания в целях безопасности. В пресс-службе факультета сообщили, что сейчас занятия проходят в штатном режиме.

Сколько пострадавших

По предварительным сведениям правоохранительных органов, двое человек погибли, двое получили ранения. Также в результате стрельбы был ранен полицейский.
Фото: РИА Новости / Антон Вылекжанин

Источник в Wildberries подтвердил, что в ходе попытки захвата офиса скончалось двое сотрудников охраны офиса компании в БЦ «Романов двор».

Что говорит Татьяна Бакальчук

Как считает Татьяна Бакальчук, у офисов действовала «группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина». Уточняется, что последние двое являются бывшими топ-менеджерами компании, которые покинули ее на фоне слияния с рекламной компанией Russ.

Бакальчук отметила, что произошла неудачная попытка рейдерского захвата со стороны Владислава и его команды.

«Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел», — написала глава Wildberries.
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Что говорит Владислав Бакальчук

В офисе Wildberries в Романовом переулке должен был пройти очередной раунд переговоров по финансированию строительства новых складов компании, но произошла провокация, написал сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук в Телеграм-канале.

«Я знал, что возможны провокации, поэтому обратился в МВД для обеспечения охраны. Охрана БЦ отказала в пропуске меня и моих коллег, используя нелепые оправдания, как будто мы какие-то "непонятные люди в гражданском", несмотря на присутствие сотрудников полиции», — написал Бакальчук.
В разговоре с Телеграм-каналом Shot он уточнил, что этот диалог есть на видео журналистов.

«Одному из моих коллег сказали "Пошел вон, бомж!"», — цитирует издание Владислава.
Он подчеркнул, что никто не мог представить, что начнется стрельба. Владислав пояснил, что дал показания полиции и готов оказывать полное содействие следствию.

«Виновные должны быть наказаны по всей строгости закона. Жду, что справедливость восторжествует», — написал он.

Задержание преступников

В результате инцидента 28 человек доставили в полицию, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Следственный комитет РФ приступил к выяснению обстоятельств стрельбы около офиса Wildberries в центре Москвы. Ведется осмотр места происшествия.

Напомним, в июле Willdberries объявил о слиянии с оператором наружной рекламы RUSS, что не удовлетворило Владислава. Вместе с этим начался бракоразводный процесс в семье Бакальчуков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма Удальцова*
18 сентября 2024, 16:17

Фото: iStock/Rawf8

Мосгорсуд оставил под арестом лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова*, которого обвиняют в оправдании терроризма. Об этом пресс-служба суда сообщила РИА Новости.
Отмечается, что столичный суд отклонил апелляционные жалобы защиты на решение о продлении заключения под стражей Удальцова*.

По решению суда он останется в следственном изоляторе до 15 ноября.

Напомним, что Удальцова* обвинили в оправдании терроризма в интернете. Ему грозит от пяти до семи лет тюрьмы. Сам же политик заявлял, что его начали обвинять после размещения поста в соцсетях в поддержку жителей Уфы, создавших террористическое сообщество. Он не признаёт свою вину.

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#суд
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Осуждённый в Белоруссии заговорщик Зенкович рассказал о подготовке госпереворота
Зенкович: организаторы заговора против Лукашенко искали средства на Украине
18 сентября 2024, 16:06

Фото: iStock/Derek Brumby

Осуждённый в Белоруссии за заговор с целью захвата власти в стране Юрий Зенкович заявил, что заговорщики проводили переговоры о финансировании госпереворота в стране в 2021 году на Украине, в Израиле и США. Об этом он заявил в интервью Первому информационному телеканалу.
Он подчеркнул, что средства на осуществление переворота заговорщики пытались найти в указанных странах.

По данным телеканала, в 2020 году заговорщиками была предпринята попытка осуществить операцию по устранению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она получила название «Тишина». Организаторы планировали выстрелить из крупнокалиберного пулемёта в вертолёт президента при взлёте или при посадке.

Кроме того есть информация о том, что для семьи Лукашенко и его сторонников была уготована «пуля в лоб». После победы оппозиции каждый участник заговора, по словам Зенковича, должен был получить в собственное управление один из регионов страны.

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#белоруссия
#александр лукашенко
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#финансирование
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Сайт венгерской фирмы-производителя взорвавшихся в Ливане пейджеров стал недоступен
Сайт венгерской фирмы, связанной с терактом в Ливане, стал недоступен
18 сентября 2024, 15:41

Фото: iStock/PUGUN SJ

Сайт венгерской фирмы, названной производителем сдетонировавших в Ливане пейджеров, перестал открываться, хотя ещё утром был доступен. На это указывает РИА Новости.
Ранее в этот день производитель пейджеров Gold Apollo из Тайваня заявил, что партия сдетонировавших в Бейруте пейджеров была сделана по лицензии компанией BAC Consulting Kft., базирующейся в Будапеште.

Ещё в 12:00 (13:00 мск) сайт был доступен. На нём были указаны контакты, по которым сейчас связаться с фирмой не удаётся.

Также на сайте отмечалось, что фирма занимается предоставлением услуг бизнес-консультирования. Но в разделе «Наши проекты» было прописано, что дополнительно компания содействует развитию международного технологического сотрудничества между государствами. Речь идёт о масштабировании бизнеса из Азии с целью выхода на новые рынки в более развивающихся странах.

При этом с тексте указывалась лишь продажа устройств, о производстве оборудования связи ничего не сказано.

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В Wildberries раскрыли, кто открыл стрельбу у главного офиса компании
Wildberries: люди Бакальчука открыли стрельбу у главного офиса компании
18 сентября 2024, 15:13

Фото: iStock/nixki

Стрельбу около главного офиса компании Wildberries открыли сопровождающие Владислава Бакальчука люди. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.
В среду стало известно, что около здания, в котором располагается офис Wildberries, прозвучали выстрелы. Сотрудники были вынуждены спрятаться под столами, пока стрельба не закончилась. Позднее появилась информация о том, что Владислав Бакальчук пытался незаконно ворваться в здание офиса вместе со своими охранниками. На место прибыли полицейские, которые предприняли все необходимые меры.

В результате происшествия, погиб один человек, ещё несколько получили ранения.

Сам Бакальчук уверяет, что прибыл в офис для проведения переговоров. Понимая, что возможны провокации, он попросил МВД обеспечить его охрану. А сами люди, прибывшие с ним, якобы не были вооружены.

При этом в пресс-службе компании заявили, что именно они произвели первые выстрелы.

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Бакальчук пытался незаконно прорваться в офис Wildberries
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#мвд
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#происшествия
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В результате конфликта у офиса Wildberries были задержаны около 30 человек
18 сентября 2024, 15:03

Фото: iStock/Dzurag

В центре Москвы, у главного офиса компании Wildberries, произошел конфликт, в результате которого около 30 человек были доставлены в полицию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей, возглавляемая Владиславом Бакальчуком, Сергеем Ануфриевым и Владимиром Бакиным, попыталась захватить офисы компании.

На данный момент ситуация у главного офиса стабилизировалась, правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Ведется расследование инцидента.

30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.

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#стрельба
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#компании
#офис
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#расследование
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Военэксперт Маарабуни заподозрил США в причастности к взрывам в Ливане
18 сентября 2024, 14:53

Фото: iStock/thall

Военный эксперт Омар Маарабуни заявил, что США могут быть причастны к взрывам пейджеров в Ливане.
«Ответственной за случившееся может быть одна из этих сторон: Великобритания, известная своей репутацией в организации подобных операций, Израиль, США — или же это совместное сотрудничество всех этих трёх сторон», — допустил в беседе с RT Маарабуни.

А востоковед Кирилл Семёнов высказал мысль о том, что внутри «Хезболлы» мог завестись предатель.

«Прямо скажем, завербовали, кто-то что-то слил. Или Израиль получил доступ к этой внутренней системе связи. Цели ясны — нанести максимальный ущерб «Хезболле», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Семёнов.

Ранее бригадный генерал и военный аналитик Хасcан Джуни допустил, что взрывы в Ливане могут быть подготовкой к масштабной военной операции.

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